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تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي

11/6/2024 2:48:40 PM
(MENAFN- Al Watan) برئاسة أمين منطقة الرياض رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي الأمير الدكتور فيصل بن عياف، تشارك هيئة تطوير المنطقة الشرقية ضمن الوفد السعودي بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، في أعمال المنتدى الحضري العالمي (WUF) بنسخته الـ12 في القاهرة.
ويُعد المنتدى الحضري العالمي (WUF) تحالفًا دوليًا لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي، بمشاركة قيادات من مختلف المجالات الفكرية والحضرية، ويشهد الجناح السعودي إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول ووسائل الإعلام.
ويستعرض الجناح السعودي عبر الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل المصاحبة، الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية؛ من بينها تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية، وحلول إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيقات البلديات الذكية، إضافة إلى مشروعات تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، والمبادرات المجتمعية في القطاع الحضري وجهود مواجهة التحديات البيئية.

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