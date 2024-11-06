البنك الأهلي الأردني يحصل على شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام 202

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتويجًا لجهوده الجماعية والتزامه المستمر بتوفير بيئة عمل استثنائية تدعم
التطور المهني وتحقق الرضا الوظيفي، حصل البنك الأهلي الأردني مؤخرًا على شهادة برنامج "أفضل الأماكن للعمل
لعام 2024". وتأتي هذه الشهادة بعد خضوع البنك لمنهجية تقييم شاملة وإطار عمل يعكس أحدث اتجاهات مكان العمل، مع
التركيز على ثمانية عوامل هي: القيادة، وسياسات الموارد البشرية، والتعويضات،
والمميزات، والعمل الجماعي والعلاقات، ومشاركة الموظفات والموظفين، ومكان العمل،
والإجراءات، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية.
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام
للبنك الأهلي الأردني عن سعادته بحصول البنك على هذه الشهادة المرموقة، قائلًا:
"يعكس حصولنا على شهادة برنامج أفضل الأماكن للعمل لعام 2024 التزامنا
الراسخ في التطوير المؤسسي المستمر الذي يُعدّ جزءًا أساسيًا من ثقافتنا في البنك
الأهلي الأردني، والاستثمار في مواهب موظفاتنا وموظفينا ودعم تطورهم المهني بوصفهم
العنصر الأهم في مسيرة نجاحنا".
وأضاف: "إنّ
هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تفاني فريق عملنا وإسهاماتهم الفاعلة في تشكيل
بيئة عمل متميزة، إلى جانب مشاركة آرائهم الإيجابية وتقييمهم لبيئة العمل. نتوجه
إليهم بخالص الشكر والتقدير على جهودهم الدؤوبة، ونعدهم
بمواصلة توفير بيئة عمل داعمة وملهمة تمكنّنا من الازدهار معًا".
يشار إلى أن البنك
الأهلي الأردني قد نال مؤخرًا جائزتيْ "أفضل استراتيجية وإطار عمل للمعايير
البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن لعام 2024" و"أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024" ضمن الجوائز
السنوية الرفيعة التي تمنحها مجلة التمويل الدولية (International
Finance Magazine) البريطانية الشهيرة.
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