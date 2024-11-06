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ثنائية رزق بني هاني تقود الحسين للتغلب على ناساف الأوزبكي

11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد فريق الحسين إربد تفوقه على نظيره ناساف كارشي الأوزبكي وتغلب عليه بهدفين لهدف، في الموقعة المثيرة التي جرت أحداثها أمس على ستاد مركزي في مدينة قرشي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
وجدد الحسين إربد فوزه على منافسه الأوزبكي، بعد أن تغلب عليه في الجولة الثالثة بعمان بالنتيجة نفسها، بفضل ثنائية سجلها المهاجم رزق بني هاني خلال أحداث الشوط الأول،

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