ثنائية رزق بني هاني تقود الحسين للتغلب على ناساف الأوزبكي

ثنائية رزق بني هاني تقود الحسين للتغلب على ناساف الأوزبكي
التاريخ
11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد فريق الحسين إربد تفوقه على نظيره ناساف كارشي الأوزبكي وتغلب عليه بهدفين لهدف، في الموقعة المثيرة التي جرت أحداثها أمس على ستاد مركزي في مدينة قرشي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.
وجدد الحسين إربد فوزه على منافسه الأوزبكي، بعد أن تغلب عليه في الجولة الثالثة بعمان بالنتيجة نفسها، بفضل ثنائية سجلها المهاجم رزق بني هاني خلال أحداث الشوط الأول،
MENAFN06112024000072011014ID1108858220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.