إصدار 11 قرارا لإغلاق محطة محروقات وتحويل 19 أخرى إلى النائب العام

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس إغلاق مضخات تزويد محروقات في (11) محطّة، ومصادرة (7) عدّادات مركبة على الصهاريج، وتحويل (19) محطّة وصهريج لتوزيع المحروقات إلى النّائب العامّ لوجود مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس وتعليمات الرّقابة المترولوجيّة وذلك منذ بداية العام الحالي.



وأكّدت المؤسسة على استمرار جولات الرقابة والتفتيش الصّباحيّة والمسائيّة وخلال أيام العطل الرّسميّة على قطاع المحروقات في محافظات وألوية المملكة كافّة، في ظل ارتفاع الطلب عليها مع حلول فصل الشتاء.



وبيّنت المؤسسة أن مفتشيها تحققوا خلال جولات تفتيشية -مفاجئة ودوريّة- منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر تشرين أول الماضي من (19682) مضخّة وقود في (2209) محطة منتشرة في مختلف المحافظات.



وأضافت المؤسسة أن جولاتها مستمرة بشكل دوري للتحقق من أسطوانات الغاز للتأكد من سلامتها ومدى مأمونيتها عند الاستخدام، حيث تم التحقق من (7863) أسطوانة غاز منزليّ لدى (423) وكالة ومستودع وسيارة غاز، والتحقق من دقّة وصحّة (1478) عداد مركب على صهاريج توزيع السولار للمنازل والمنشآت.



ودعت المؤسسة المستهلكين إلى شراء مادة السولار بشكل مباشر من المحطة التي يتعاملوا معها، والتحقق قبل البدء بالتعبئة من هوية الموزّع ورقم الصهريج واسم المحطّة المثبت عليه والتأكد من وجود الأختام على عداد الصهريج، وامتلاك السائق لشهادة صلاحية منظومة قياس صهريج محروقات صادرة عن المؤسسة وسارية المفعول، والتأكد عند البدء بالتعبئة أن العداد جرى تصفيره وأن الخرطوم ممتلئ بالسولار.



وشدّدت المؤسسة على أهميّة التحقق من مصداقيّة العروض التي تقدّمها بعض الجهات لطالبي خدمة تعبئة السولار في المنازل، وعدم الانجرار وراء العروض الوهميّة التي قد يقدّمها بعض المتلاعبين في الكميّات والعدّادات، مؤكّدة أن المؤسسة تعمل مع هيئة تنظيم قطاع الطّاقة والشّركات التّسويقيّة على ضبط منتحلي صفة تلك الشّركات، وبدعم وإسناد من نشامى مديريّة الأمن العام؛ لضبط المخالفين وتحويلهم إلى القضاء.



وأشارت المؤسسة إلى أنها استقبلت منذ بداية العام الحالي، إلى نهاية تشرين أوّل (319) شكوى، داعيةً إلى عدم التردد في التواصل مع المؤسسة حال الشّك في مطابقة المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) او صفحات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعيّ أو الموقع الإلكترونيّ () أو منصة بخدمتكم..

