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50 شهيدا و59 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع اللبناني

11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت- استشهد ما يزيد على 50 شخصا، وجرح 59 آخرون، في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على البقاع اللبناني اليوم الأربعاء.
وقال مصدر لبناني، إن عدد الغارات التي تعرضت لها قرى البقاع بلغت 33 غارة، أصابت 19 بلدة، واستهدفت 7 غارات تدميرية الضاحية الجنوبية لبيروت. -(بترا)

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