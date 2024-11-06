50 شهيدا و59 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع اللبناني

50 شهيدا و59 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع اللبناني
التاريخ
11/6/2024 2:44:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- استشهد ما يزيد على 50 شخصا، وجرح 59 آخرون، في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على البقاع اللبناني اليوم الأربعاء.
وقال مصدر لبناني، إن عدد الغارات التي تعرضت لها قرى البقاع بلغت 33 غارة، أصابت 19 بلدة، واستهدفت 7 غارات تدميرية الضاحية الجنوبية لبيروت. -(بترا)
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