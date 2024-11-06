سفيرة جنوب أفريقيا تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في اربد

بحث رئيس واعضاء غرفة تجارة اربد مع سفيرة جنوب افريقيا في الاردن سيلينا موكوينا والوفد المرافق اوجه التعاون الاقتصادي ما بين البلدين.



وثمن رئيس الغرفة محمد الشوحة الموقف الانساني لجنوب افريقيا وهو موقف مقدر ومحترم وان هذا الموقف يأتي متناغم مع الموقف الاردني ازاء القضية الفلسطينية.



واشاد بجهود جنوب أفريقيا في رفع قضية على دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها مجازر وجرائم حرب إبادة جماعية بحق المدنيين وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة.



وأكد الشوحة على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتقديم جميع التسهيلات لرفع التبادل التجاري واعطاء فرصة للقطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



واكد الشوحة على اهمية إقامة المشاريع التجارية المشتركة بين الأردن وجنوب أفريقيا والاستفادة من الاتفاقيات التي تسمح بتصدير المنتجات الأردنية من دون رسوم جمركية.



واشار الشوحة الى قيمة صادرات المملكة إلى جنوب أفريقيا بلغت خلال العام الماضي نحو 12.5 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار مستوردات، حيث تعتبر الصناعات الكيماوية والمواد النسيجية والأجهزة والمعادن والأغذية، أبرز صادرات الأردن إلى سوق جنوب أفريقيا.



من جانبها، اكدت السفيرة على توافق المواقف للبلدين في قضية غزة وايقاف الابادة الجماعية على غزة وشعبها.



واشادت بموقف الاردن قيادة وحكومة وشعبا في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال ارسال المساعدات الغذائية والفرق الطبية والمستشفيات.



وأشادت موكوينا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والجهود التي يبذلها الأردن في موضوع إعادة تمويل المؤسسات الإغاثية.



واشارت الى اهمية توسيع التبادل المعرفي والتجاري مع المملكة.



واشارت الى الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية التعاون في الجانب الاستثماري والاقتصادي بين رجال الأعمال في الأردن وجنوب افريقيا.



وعرضت لطبيعة البيئة الاستثمارية في جنوب افريقيا والاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها جنوب افريقيا وأهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدول الاتحاد الإفريقي.



ولفتت إلى حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة واستغلال بيئة العمل في الأردن، والتطلع إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب وإقامة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية.



بدورهم، أكد اعضاء مجلس الادارة رائد القرعان وايمن الغزاوي ووسيم المسعد استعداد الغرفة لتعزيز التواصل والتعرف على الفرص التجارية المتوفرة لدى شركات البلدين.



وعبّروا عن أملهم في بناء تعاون وعلاقات تجارية جديدة بين البلدين بما يتوافق مع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.



واكدوا وجود فرص اقتصادية لا بد من استغلالها وضرورة تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين الجانبين.



وشددوا على أهمية قطاع السياحة الذي يمثل أولوية رئيسية للبلدين وضرورة التعاون السياحي.



واشادو بمواقف ودعم دولة جنوب أفريقيا الصديقة تجاه دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المنطقة والاقليم والتي تتطابق مع المواقف الأردنية الثابتة والراسخة.