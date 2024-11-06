سفيرة جنوب أفريقيا تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في اربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث رئيس واعضاء غرفة تجارة اربد مع سفيرة جنوب افريقيا في الاردن سيلينا موكوينا والوفد المرافق اوجه التعاون الاقتصادي ما بين البلدين.
وثمن رئيس الغرفة محمد الشوحة الموقف الانساني لجنوب افريقيا وهو موقف مقدر ومحترم وان هذا الموقف يأتي متناغم مع الموقف الاردني ازاء القضية الفلسطينية.
واشاد بجهود جنوب أفريقيا في رفع قضية على دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها مجازر وجرائم حرب إبادة جماعية بحق المدنيين وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة.
وأكد الشوحة على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتقديم جميع التسهيلات لرفع التبادل التجاري واعطاء فرصة للقطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
واكد الشوحة على اهمية إقامة المشاريع التجارية المشتركة بين الأردن وجنوب أفريقيا والاستفادة من الاتفاقيات التي تسمح بتصدير المنتجات الأردنية من دون رسوم جمركية.
واشار الشوحة الى قيمة صادرات المملكة إلى جنوب أفريقيا بلغت خلال العام الماضي نحو 12.5 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار مستوردات، حيث تعتبر الصناعات الكيماوية والمواد النسيجية والأجهزة والمعادن والأغذية، أبرز صادرات الأردن إلى سوق جنوب أفريقيا.
من جانبها، اكدت السفيرة على توافق المواقف للبلدين في قضية غزة وايقاف الابادة الجماعية على غزة وشعبها.
واشادت بموقف الاردن قيادة وحكومة وشعبا في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال ارسال المساعدات الغذائية والفرق الطبية والمستشفيات.
وأشادت موكوينا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والجهود التي يبذلها الأردن في موضوع إعادة تمويل المؤسسات الإغاثية.
واشارت الى اهمية توسيع التبادل المعرفي والتجاري مع المملكة.
واشارت الى الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية التعاون في الجانب الاستثماري والاقتصادي بين رجال الأعمال في الأردن وجنوب افريقيا.
وعرضت لطبيعة البيئة الاستثمارية في جنوب افريقيا والاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها جنوب افريقيا وأهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدول الاتحاد الإفريقي.
ولفتت إلى حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة واستغلال بيئة العمل في الأردن، والتطلع إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب وإقامة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية.
بدورهم، أكد اعضاء مجلس الادارة رائد القرعان وايمن الغزاوي ووسيم المسعد استعداد الغرفة لتعزيز التواصل والتعرف على الفرص التجارية المتوفرة لدى شركات البلدين.
وعبّروا عن أملهم في بناء تعاون وعلاقات تجارية جديدة بين البلدين بما يتوافق مع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
واكدوا وجود فرص اقتصادية لا بد من استغلالها وضرورة تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين الجانبين.
وشددوا على أهمية قطاع السياحة الذي يمثل أولوية رئيسية للبلدين وضرورة التعاون السياحي.
واشادو بمواقف ودعم دولة جنوب أفريقيا الصديقة تجاه دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المنطقة والاقليم والتي تتطابق مع المواقف الأردنية الثابتة والراسخة.
MENAFN06112024000072011014ID1108858131