الصين تتعهد بانفتاح أوسع أمام الشركات ذات التمويل الأجنبى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الدولة الصينى لى تشيانغ، إن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم الخارجى، بغض النظر عن كيفية تغير البيئة الدولية.
وأضاف، خلال معرض الصين الدولى السابع للاستيراد، أنه على الرغم من بطء وتيرة التعافى الاقتصادى العالمى، ظلت العمليات الاقتصادية الشاملة فى الصين مستقرة بشكل عام وشهدت تقدما، مؤكدا أن السوق الصينية لا تزال واحدة من أفضل الخيارات للشركات العالمية.
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وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن الصين ستواصل تسهيل الوصول إلى السوق والدفع نحو التوسع المنظم للانفتاح فى قطاعات مثل الاتصالات والتعليم والثقافة والرعاية الطبية.
وتعهد بمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص متساوية فى الوصول إلى عوامل الإنتاج، وتراخيص التأهيل، والمشاركة فى المشتريات الحكومية، وغيرها من المجالات.
وأعرب“لى” عن أمله فى أن تصبح الصين وجهة تصدير للشركات الأجنبية وأيضًا أرضًا للاستثمار وريادة الأعمال، ما يسهل الروابط الأوثق بين الصين والسوق العالمية.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يواصل رواد الأعمال الصينيون والأجانب دعم العولمة الاقتصادية بقوة، والعمل معًا لتعزيز التقدم التكنولوجى والتحديث الصناعى، وتعزيز محركات نمو جديدة للاقتصاد العالمى.
وقال إن الصين تحافظ بقوة على نظام التجارة متعدد الأطراف وفى القلب منه منظمة التجارة العالمية، وتدعم الدول النامية فى تقاسم المزيد من فوائد العولمة.
وأبدى استعداد الصين لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيقين مع جميع الأطراف فى المنظمات الاقتصادية الدولية، وتولى زمام المبادرة فى استكشاف سبل تنفيذ اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والانضمام إلى الجهود الساعية لبناء اقتصاد عالمى مفتوح.
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