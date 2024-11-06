الصين تتعهد بانفتاح أوسع أمام الشركات ذات التمويل الأجنبى

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الدولة الصينى لى تشيانغ، إن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم الخارجى، بغض النظر عن كيفية تغير البيئة الدولية.

وأضاف، خلال الصين الدولى السابع للاستيراد، أنه على الرغم من بطء وتيرة التعافى الاقتصادى العالمى، ظلت العمليات الاقتصادية الشاملة فى الصين مستقرة بشكل عام وشهدت تقدما، مؤكدا أن السوق الصينية لا تزال واحدة من أفضل الخيارات للشركات العالمية.

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وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن الصين ستواصل تسهيل الوصول إلى السوق والدفع نحو التوسع المنظم للانفتاح فى قطاعات مثل الاتصالات والتعليم والثقافة والرعاية الطبية.

وتعهد بمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص متساوية فى الوصول إلى عوامل الإنتاج، وتراخيص التأهيل، والمشاركة فى المشتريات الحكومية، وغيرها من المجالات.

وأعرب“لى” عن أمله فى أن تصبح الصين وجهة تصدير للشركات الأجنبية وأيضًا أرضًا للاستثمار وريادة الأعمال، ما يسهل الروابط الأوثق بين الصين والسوق العالمية.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يواصل رواد الأعمال الصينيون والأجانب دعم العولمة الاقتصادية بقوة، والعمل معًا لتعزيز التقدم التكنولوجى والتحديث الصناعى، وتعزيز محركات نمو جديدة للاقتصاد العالمى.

وقال إن الصين تحافظ بقوة على نظام التجارة متعدد الأطراف وفى القلب منه منظمة التجارة العالمية، وتدعم الدول النامية فى تقاسم المزيد من فوائد العولمة.

وأبدى استعداد الصين لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيقين مع جميع الأطراف فى المنظمات الاقتصادية الدولية، وتولى زمام المبادرة فى استكشاف سبل تنفيذ اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والانضمام إلى الجهود الساعية لبناء اقتصاد عالمى مفتوح.