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إصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين

11/6/2024 2:27:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جنين.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي إنه استقبل إصابتين برصاص الاحتلال لشابين، أحدهما بيده، والآخر بالرصاص الحي في ظهره، واصفا حالتيهما بالمستقرة.

ويواصل الاحتلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من 15 ساعة، فيما تستمر التعزيزات العسكرية بالوصول من حاجز الجلمة العسكري إلى محيط المخيم وأحياء عدة في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الموطنين في مخيم جنين، فيما تواصل انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في المدينة والمخيم جراء الاقتحام.


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