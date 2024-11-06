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أهالي قباطية يشيعون جثامين شهدائها الأربعة

11/6/2024 9:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - شيع أهالي بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا أمس الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في قباطية، حيث نُقلت جثامين الشهداء إلى منازل أهاليهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء مجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة، ونصر كميل، وعبد الله طاهر أبو زيد قبل مواراتهم الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في البلدة، حيث قتل الاحتلال الشهيدين مجدي وعمر سباعنة بإطلاق النار عليهما بشكل مباشر داخل مركبتهما بعد اصطدام جيب احتلالي بها، فيما أطلق قناص النار على الشهيد نصر كميل وهو على سطح منزله، واستُشهد عبد الله أبو زيد بعد قنصه برصاصة في أحد شوارع البلدة ومنع الإسعاف من الوصول إليه.

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