إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN- أصيب عدد من طلبة الخضر جنوب بيت لحم بالاختناق، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها للبلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت طلبة مدارس الخضر، أثناء خروجهم من مدارسهم بعد انتهاء الدوام الرسمي، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباحا البلدة، وتمركزت في مناطق "البركة"، و"التل" في البلدة القديمة، ومنطقة البالوع، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت في محيط مدرسة بنات الخضر الثانوية، وتجاه المحلات التجارية والمواطنين المارين في منطقة البالوع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة اعتداءاتها المتكررة على طلبة مدارس الخضر، وإيقاع إصابات بالاختناق.