مدير مستشفى كمال عدوان: استشهاد عدد من الجرحى لعدم توفر أخصائيين

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - قال مدير كمال عدوان شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، إن عددا من الجرحى فقدوا حياتهم لعدم توفر إخصائيين جراحيين، إضافة إلى أن أغلب المصابين يصلون المستشفى مشياً على الأقدام، إذ لا توجد مركبة إسعاف واحدة في شمال قطاع غزة.

وأضاف، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ 10 أيام أغلب الكادر الطبي، ولم يتبقَّ سوى طبيبين وبعض الممرضين.

وأشار أبو صفية إلى أن الكثير من الجرحى يموتون في الشوارع لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفى.

وتابع، أن عددا من الأطفال والطواقم الطبية أصيبوا بجروح يومي أمس وأمس الأول نتيجة جيش الاحتلال مباني تابعة للمستشفى بشكل مباشر وعشوائي.

ولفت أبو صفية، إلى أنه رغم المناشدات التي أطلقتها إدارة المستشفى إلى العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، إلا أنها لم تحصل على أي إجابة.