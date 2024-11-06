Wednesday, 06 November 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يعتدون على المزارعين في سلفيت

11/6/2024 7:09:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على المزارعين في قرية ياسوف شرق سلفيت، أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

وأفاد رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، بأن مستعمري بؤرة "نفي نحميا" بحماية قوات الاحتلال اعتدوا على المزارع نعيم محمد عبيد واستولوا على هاتفه المحمول وثمار الزيتون في منطقة "الحريقة" جنوب القرية، وهاجموا عائلته وهددوهم بالقتل في حال عودتهم إلى المكان، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم.

وأضاف أبو ماضي، أن القرية سجلت اعتداءً آخر في منطقة "الخلة" شمال القرية، حيث اعتدى حراس مستعمرة "تفوح" على المزارعين الذين عُرف منهم: محمد عزات ياسين، ومحمد مالك، وعصام فرحان، وتم طردهم من المكان.

وفي سياق متصل، ذكر أبو ماضي أن المستعمرين هاجموا صباح اليوم مركبات المواطنين أثناء مرورهم من مدخل قرية ياسوف.

يشار إلى أن قرية ياسوف تعرضت خلال الأشهر الماضية لمضايقات وأعمال عربدة من المستعمرين، تمثلت في إغلاق مدخل القرية والاعتداء على المركبات، وسرقة ثمار الزيتون، وتسببوا في قطع التيار الكهربائي عن القرية عدة مرات.

MENAFN06112024000205011050ID1108856584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث