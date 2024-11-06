مستعمرون يعتدون على المزارعين في سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على المزارعين
في قرية ياسوف شرق سلفيت، أثناء قطفهم ثمار الزيتون.
وأفاد رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، بأن مستعمري بؤرة "نفي نحميا" بحماية قوات الاحتلال اعتدوا على المزارع نعيم محمد عبيد واستولوا على هاتفه المحمول وثمار الزيتون في منطقة "الحريقة" جنوب القرية، وهاجموا عائلته وهددوهم بالقتل في حال عودتهم إلى المكان، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم.
وأضاف أبو ماضي، أن القرية سجلت اعتداءً آخر في منطقة "الخلة" شمال القرية، حيث اعتدى حراس مستعمرة "تفوح" على المزارعين الذين عُرف منهم: محمد عزات ياسين، ومحمد مالك، وعصام فرحان، وتم طردهم من المكان.
وفي سياق متصل، ذكر أبو ماضي أن المستعمرين هاجموا صباح اليوم مركبات المواطنين أثناء مرورهم من مدخل قرية ياسوف.
يشار إلى أن قرية ياسوف تعرضت خلال الأشهر الماضية لمضايقات وأعمال عربدة من المستعمرين، تمثلت في إغلاق مدخل القرية والاعتداء على المركبات، وسرقة ثمار الزيتون، وتسببوا في قطع التيار الكهربائي عن القرية عدة مرات.
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