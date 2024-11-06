مستعمرون يعتدون على المزارعين في سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على في قرية ياسوف شرق سلفيت، أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

وأفاد رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، بأن مستعمري بؤرة "نفي نحميا" بحماية قوات الاحتلال اعتدوا على المزارع نعيم محمد عبيد واستولوا على هاتفه المحمول وثمار الزيتون في منطقة "الحريقة" جنوب القرية، وهاجموا عائلته وهددوهم بالقتل في حال عودتهم إلى المكان، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم.

وأضاف أبو ماضي، أن القرية سجلت اعتداءً آخر في منطقة "الخلة" شمال القرية، حيث اعتدى حراس مستعمرة "تفوح" على المزارعين الذين عُرف منهم: محمد عزات ياسين، ومحمد مالك، وعصام فرحان، وتم طردهم من المكان.

وفي سياق متصل، ذكر أبو ماضي أن المستعمرين هاجموا صباح اليوم مركبات المواطنين أثناء مرورهم من مدخل قرية ياسوف.

يشار إلى أن قرية ياسوف تعرضت خلال الأشهر الماضية لمضايقات وأعمال عربدة من المستعمرين، تمثلت في إغلاق مدخل القرية والاعتداء على المركبات، وسرقة ثمار الزيتون، وتسببوا في قطع التيار الكهربائي عن القرية عدة مرات.