طقاطقة يبحث مع الجهات المختصة خطة لإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومتابعة من رئيس الوزراء محمد مصطفى، اجتمع محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، اليوم الأربعاء، مع الجهات المختصة ذات العلاقة والمؤسسات الشريكة لإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس، خاصة البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وأشار طقاطقة إلى ما تقوم به قوات الاحتلال من جريمة مستمرة بحق أبناء شعبنا وأهلنا بمحافظة طولكرم، عبر الاجتياحات المتكررة لمخيمي طولكرم ونور شمس، وما يتخلله من استهداف للمواطنين والبنية التحتية، مؤكدا تحرك الطواقم الفنية من جميع الجهات المختصة وبالتعاون مع البلديات لإزالة آثار هذا العدوان، تأكيدا على تعزيز حالة الصمود والثبات والبقاء على الأرض.
واستمع المحافظ من الجهات المختصة إلى آخر جهود العمل المشترك لإزالة آثار هذا العدوان، عبر التعاون وحالة من الشراكة من القطاعات ذات العلاقة كافة.
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