طقاطقة يبحث مع الجهات المختصة خطة لإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومتابعة من رئيس الوزراء محمد مصطفى، اجتمع محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، اليوم الأربعاء، مع الجهات المختصة ذات العلاقة والمؤسسات الشريكة لإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس، خاصة البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار طقاطقة إلى ما تقوم به قوات الاحتلال من جريمة مستمرة بحق أبناء شعبنا وأهلنا بمحافظة طولكرم، عبر الاجتياحات المتكررة لمخيمي طولكرم ونور شمس، وما يتخلله من استهداف للمواطنين والبنية التحتية، مؤكدا تحرك الطواقم الفنية من جميع الجهات المختصة وبالتعاون مع البلديات لإزالة آثار هذا العدوان، تأكيدا على تعزيز حالة الصمود والثبات والبقاء على الأرض.

واستمع المحافظ من الجهات المختصة إلى آخر جهود العمل المشترك لإزالة آثار هذا العدوان، عبر التعاون وحالة من الشراكة من القطاعات ذات العلاقة كافة.