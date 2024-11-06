بيدري: صرامة فليك سرّ تألق برشلونة

MENAFN - Amman Net) أوضح بيدري، خط وسط برشلونة، أن صرامة المدرب الألماني هانسي فليك وراء البداية الرائعة للفريق هذا الموسم.

ويتقدم الفريق الكتالوني الآن بفارق 9 نقاط، بعد فوزه على إسبانيول 3-1 الأحد، ويرى بيدري أن الفريق بأكمله يستحق الثناء.

وقال بيدري -في تصريحات نقلتها شبكة ريليفو- "وراء شخصية فليك الودودة، توجد صرامة هي أساس نجاح الفريق".

وأوضحت الصحيفة أن قاعدة المدرب السابق تشافي هرنانديز كانت تنص على تغريم اللاعبين المتأخرين عن الاجتماعات أو المحاضرات أو التدريبات، وعادة ما كانت الغرامة ألف يورو لكل دقيقة تأخير، وتتم مضاعفتها مع زيادة الوقت.

أما مع فليك، فإن العقوبة هي الاستبعاد من التشكيلة الأساسية، وقد عانى الفرنسي جول كوندي من هذا الأمر بعد تأخره عن اجتماع قبل إحدى المباريات، إذ شارك بديلا.





وعن سر تألق برشلونة، قال بيدري إن "المفتاح هو القوة التي نلعب بها في المباريات، خط الدفاع يقوم بعمل رائع، وعندما نمتلك الكرة، يمكننا الحصول على كثير من الفرص".

وأضاف أن "اللاعبين لدينا في خط الهجوم هم من يحددون أسلوبنا، عندما ترى كيف يلعب لامين جمال بشكل فردي أو عندما ترسل كرة عرضية لرافينيا. اللاعبون يفعلون ما يريدون. إنهم في لحظة استمتاع".

ويتمتع برشلونة بتنوع الحلول الهجومية، رغم عدم إبرام النادي صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، باستثناء داني أولمو.

وسجّل برشلونة 50 هدفا في 15 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، بمعدل يبلغ 3.3 أهداف في المباراة الواحدة.

وحاز أسلوب فليك، ولعبه الديناميكي والهجومي، على إعجاب الجماهير والمراقبين الذين أشادوا بالتحول الذي طرأ على "البلوغرانا" تحت قيادته.