الاحتلال يعتقل شابا من بلاطة البلد
التاريخ
11/6/2024 5:11:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من بلاطة البلد شرق نابلس.
وأفادت مصاد أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب الجريح يزن ضمرة من منطقة بلاطة البلد، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
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