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الاحتلال يعتقل شابا من بلاطة البلد

11/6/2024 5:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من بلاطة البلد شرق نابلس.

وأفادت مصاد أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب الجريح يزن ضمرة من منطقة بلاطة البلد، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

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