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الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة بينهم امرأة وجريح

11/6/2024 5:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء (12) مواطناً على الأقل من الضّفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأنه من بين المعتقلين امرأة، وجريح، بالإضافة إلى معتقلين سابقين، منهم معتقل من الخليل أفرج عنه قبل يومين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، نابلس، رام الله، طولكرم، والقدس.

وأشارتا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية، حيث نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدتي مادما وبورين في محافظة نابلس.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

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