إصابة جنديين إسرائيليين خلال إعادة اقتحام بلدة قباطية واشتباكات مسلحة في جنين ومخيمها

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN -أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الأربعاء، خلال إعادة جيش الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش، عبر منصة إكس:“سيارة يقودها فلسطينيان اصطدمت بمركبة عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح طفيفة”.

وبينما لم يتضح ما إذا كان هذا الاصطدام متعمدا، اعتبر جيش الاحتلال ما حدث“اشتباكات”، وأفاد بإطلاق نيرانه على السيارة الفلسطينية، دون تفاصيل.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، اقتحامه مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة، برفقة جرافات.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال نشرت قناصة في مواقع عدة بالمدينة وفي محيط المخيم، وسط سماع أصوات اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين وانفجارات من حين إلى آخر.

وأضاف الشهود أن جرافات إسرائيلية شرعت في تجريف شوارع بمواقع عديدة، ضمن عمليات تدمير البنية التحتية.

وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مرات عديدة، ضمن اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة، بادعاء البحث عن مطلوبين أمنيين.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، انسحب جيش الاحتلال من مدينة طولكرم ومخيميها (شمال) وبلدة قباطية بعد اقتحام استمر ساعات.

واستشهد الثلاثاء 8 فلسطينيين، 6 في قباطية واثنان في بلدة طمون جنوبي طوباس (شمال)، في قصف وبرصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 777 فلسطينيا، منذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة.

فيما أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بدعم أمريكي، عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.