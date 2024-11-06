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ترامب يحصد 267 صوتا وهاريس 214 صوتا بالمجمع الانتخابي

11/6/2024 5:11:17 AM
(MENAFN- Amman Net) حصل الرئيس السابق دونالد ترامب على 267 صوتًا في المجمع الانتخابي.
وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس حصلت على 214 صوتًا حتى الآن.

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