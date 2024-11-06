ترامب يحصد 267 صوتا وهاريس 214 صوتا بالمجمع الانتخابي
التاريخ
11/6/2024 5:11:17 AM
(MENAFN
- Amman Net) حصل الرئيس السابق دونالد ترامب على 267 صوتًا في المجمع الانتخابي.
وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس حصلت على 214 صوتًا حتى الآن.
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