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الجمهوريون ينتزعون أغلبية مجلس الشيوخ

11/6/2024 4:37:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي بانتصارات على الحزب الديمقراطي في وست فرجينيا وأوهايو، إذ انترع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين بعد حصولهم على 51 مقعدا.


لكن لم يتضح بعد الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بفارق طفيف.


الجمهوريون، فازوا الثلاثاء بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوهايو، بحسب توقعات محطتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، في ثاني هزيمة من نوعها يمنى بها معسكر المرشحة كاملا هاريس على أيدي معسكر دونالد ترامب.


وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.


وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.


وقبل ساعات، توقعت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" أن يفوز الجمهوري جيم جاستيس بالمقعد الذي كان يشغله السناتور الديمقراطي جو مانشين عن ولاية وست فرجينيا.


ولم يترشح مانشين لولاية جديدة، فرشّح الحزب الديمقراطي مكانه رئيس البلدية السابق غلين إليوت الذي فشل في الفوز بالمقعد.-(وكالات)

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