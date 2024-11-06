الدولار يقفز لمستويات مرتفعة بسبب ترامب

حقق الدولار الأميركي أكبر ارتفاع له منذ مارس 2020، حيث أظهرت النتائج المبكرة للانتخابات الرئاسية الأميركية تفوق دونالد في بعض الولايات الرئيسية، ما رفع عائدات سندات الخزانة بطريقة كبيرة وسط تكهنات بأن سياساته ستُبقي أسعار الفائدة الأميركية عالية.



تبشر زيادة عوائد السندات بجذب السيولة إلى الولايات المتحدة الأميركية مع تحصيل المستثمرين للعائدات المرتفعة. قفز الدولار الأميركي أمام جميع نظرائه الرئيسيين في الآسيوي، رغم أن السباق الانتخابي ما يزال غير محسوم، ولم تعلن الولايات الحاسمة بعد عن نتائج التصويت.



مكاسب العملة الأميركيةجاءت مكاسب العملة الأميركية مدفوعة بهبوط واسع في سوق السندات، إذ أعاد المتداولون تقييم احتمالات السباق المحتدم بين ترمب ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

ووعد ترمب بتخفيض الضرائب وفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات، ما سيزيد من ضغوط التضخم في الولايات المتحدة ويبطئ على الأرجح وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 1.6%، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بواقع 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.46%، في أعلى مستوى منذ أبريل الماضي. وأسفر ارتفاع الدولار الأميركي عن تراجع العملات العالمية، إذ هبط اليورو 1.8%، بينما انحدر الين الياباني والدولار الأسترالي والفرنك السويسري بأكثر من 1%، في حين تكبد البيسو المكسيكي خسائر 3%.



وتفاقم المنافسة المحتدمة تقلبات الأسواق، إذ أقدمت صناديق التحوط وغيرها من المتداولين على الاستثمارات التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، التي تُعرف باسم "تداولات ترمب" – مثل المراهنة على السندات الأميركية أو البيسو المكسيكي – طوال معظم أكتوبر المنصرم، قبل تقليصها الأسبوع الحالي بعد تحقيق كامالا هاريس نتائج قوية في استطلاعات الرأي.



رهانات صعود الدولار الأميركي

حتى تاريخ 29 أكتوبر الماضي، كانت صناديق التحوط والمتداولون المضاربون الآخرون في مراكز استثمارية تدعم ارتفاع الدولار الأميركي أكثر، بدفع من الطلب على أصول الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات.

وبحسب بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية التي جمعتها بلومبرغ، بلغت قيمة هذه المراكز الاستثمارية التي تراهن على صعود الدولار الأميركي نحو 17.8 مليار دولار.



رغم ذلك، ما زالت الولايات المحورية مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا تشهد تنافساً شديداً ولم تُحسم بعد، ما يترك المجال مفتوحاً لاحتمالية حدوث تحول كبير في أسواق العملات، كما حدث في دورات سابقة.



اختتم توم فيتزباتريك، المدير العام لوحدة تحليلات الأسواق العالمية في شركة "آر. جيه. أوبراين" (R.J. O'Brien): "تعد هذه التحركات منطقية إذا فاز ترمب، لكن في الوقت الحالي يستبق السوق الأحداث نوعاً ما".