الشركة التابعة لـ AZA Finance تحصل على ترخيص مُقدِّم خدمة المدفوعات (PSSP) في نيجيريا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة BT Payment Services Nigeria Limited (يشار إليها فيما يلي باسم "BT Payment") اليوم عن حصولها على ترخيص مُقدِّم خدمة المدفوعات (PSSP) من قِبل النيجيري. تُقدِّم الآن خدمة التحصيل والدفع بالنيرة النيجيرية لعملائها في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

تُعدُّ BT Payment شركةً تابعةً لشركة AZA Finance العالمية للتكنولوجيا المالية، وهي مسؤولة عن مباشرة أعمال الشركة الأم في نيجيريا، مما يساعد الشركات وشركات التكنولوجيا المالية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى على إجراء المعاملات بالنيرة النيجيرية.

بعد أن كانت شركة BT Payment تقدم خدماتها التكنولوجية المالية من خلال شركاء مرخصين من نيجيريا، أصبح بمقدورها الآن تنفيذها بشكل مباشر، مما يوفر أسعارًا بشكلٍ أسرع وأكثر تكلفة لعملائها الذين يتعاملون في نيجيريا.

صرَّحت Elizabeth Rossiello، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة AZA Finance قائلةً: "لقد كان لنا شرف التعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية الاستثنائية في نيجيريا على مر السنين، وتنتابنا حالة من الحماس الشديد للانضمام إليهم كمُقدِّم خدمة مدفوعات مرخَّص". "تنتابنا حالة من اليقين التام من أن هذا البلد وعملته سيظلان مطلوبين على مستوى العالم مع توسُّع نطاق عمل المزيد من المنظمات والشركات في القارة. نتطلع إلى أن نكون جزءًا من هذا النمو وتعزيز حضورنا والتزامنا تجاه نيجيريا ".

يُعدُّ هذا الترخيص الأحدث من بين العديد من التراخيص التي تم منحها لمجموعة AZA Finance منذ تأسيسها قبل أكثر من 11 عامًا، ويمثل أول إعلانات التوسُّع العديدة التي سيتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2024. وواصلت AZA Finance هذا العام تعزيز حضورها في أفريقيا والعالم من خلال إضافة مصر والكاميرون وزامبيا والبرازيل والهند إلى أسواقها المدعومة. وتنضم هذه الدول إلى كينيا وجنوب أفريقيا وغانا والسنغال وأوغندا وبوتسوانا وتنزانيا وغينيا والمغرب ونيوزيلندا والصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كعملات وأسواق متوفِّرة لمجموعة خدمات التكنولوجيا المالية. نالت الشركة هذا العام تقديرًا واسعًا النطاق لنجاحها وريادتها، حيث تم ترشيحها كأحد المرشحين في المرحلة نصف النهائية لجائزة Milken-Motsepe المرموقة، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 أماكن عمل ملهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا من قِبل Inspiring Workplaces، وحصلت على جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا في المدفوعات التجارية من قِبل Paytech Awards. وتم اختيار الرئيسة التنفيذية للشركة، Elizabeth Rossiello، كقائدة العام في مجال التكنولوجيا المالية من قِبل Fintech Awards في لندن.

بالنسبة إلى الشركات المهتمة بمعرفة المزيد من المعلومات عن AZA Finance والشراكة مع الشركة في مجال المدفوعات أو صرف العملات الأجنبية أو الخزانة أو الخدمات المالية الأخرى، فسوف يحضر مسؤولوها قمة Milken للشرق الأوسط وأفريقيا، وقمة الصناعة المالية في أفريقيا (AFIS)، ومنتدى التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وفرنسا في غرب ووسط أفريقيا (WCAF III) في ديسمبر.

نبذة عن شركة AZA Finance

AZA Finance هي شركة عالمية متخصّصة في التكنولوجيا المالية للمدفوعات وصرف العملات الأجنبية. تأسست AZA في نيروبي عام 2013، وتهدف إلى التسهيل على الشركات في جميع أنحاء العالم تبادل العملات وإجراء المدفوعات والتسوية بسهولة في جميع العملات الأفريقية الرئيسية وعملات مجموعة العشرين. تعد واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصَّتها الإلكترونية الآمنة والفعَّالة بوابة موثوقًا بها لمُقدِّمي خدمات التحويلات المالية الرائدين والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المبتكرة في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمتها في تعزيز مستويات التجارة في القارة الأفريقية وتسريع نمو الأعمال التجارية في جميع أنحاء القارة. تفضَّل بزيارة azafinance للحصول على المزيد من المعلومات.

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