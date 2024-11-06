الشركة التابعة لـ AZA Finance تحصل على ترخيص مُقدِّم خدمة المدفوعات (PSSP) في نيجيريا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة BT Payment Services Nigeria Limited (يشار إليها فيما يلي باسم "BT Payment") اليوم عن حصولها على ترخيص مُقدِّم خدمة المدفوعات (PSSP) من قِبل البنك المركزي
النيجيري. تُقدِّم الآن خدمة التحصيل والدفع بالنيرة النيجيرية لعملائها في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
تُعدُّ BT Payment شركةً تابعةً لشركة AZA Finance العالمية للتكنولوجيا المالية، وهي مسؤولة عن مباشرة أعمال الشركة الأم في نيجيريا، مما يساعد الشركات وشركات التكنولوجيا المالية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى على إجراء المعاملات بالنيرة النيجيرية.
بعد أن كانت شركة BT Payment تقدم خدماتها التكنولوجية المالية من خلال شركاء مرخصين من نيجيريا، أصبح بمقدورها الآن تنفيذها بشكل مباشر، مما يوفر أسعارًا بشكلٍ أسرع وأكثر تكلفة لعملائها الذين يتعاملون في نيجيريا.
صرَّحت Elizabeth Rossiello، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة AZA Finance قائلةً: "لقد كان لنا شرف التعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية الاستثنائية في نيجيريا على مر السنين، وتنتابنا حالة من الحماس الشديد للانضمام إليهم كمُقدِّم خدمة مدفوعات مرخَّص". "تنتابنا حالة من اليقين التام من أن هذا البلد وعملته سيظلان مطلوبين على مستوى العالم مع توسُّع نطاق عمل المزيد من المنظمات والشركات في القارة. نتطلع إلى أن نكون جزءًا من هذا النمو وتعزيز حضورنا والتزامنا تجاه نيجيريا ".
يُعدُّ هذا الترخيص الأحدث من بين العديد من التراخيص التي تم منحها لمجموعة AZA Finance منذ تأسيسها قبل أكثر من 11 عامًا، ويمثل أول إعلانات التوسُّع العديدة التي سيتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2024. وواصلت AZA Finance هذا العام تعزيز حضورها في أفريقيا والعالم من خلال إضافة مصر والكاميرون وزامبيا والبرازيل والهند إلى أسواقها المدعومة. وتنضم هذه الدول إلى كينيا وجنوب أفريقيا وغانا والسنغال وأوغندا وبوتسوانا وتنزانيا وغينيا والمغرب ونيوزيلندا والصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كعملات وأسواق متوفِّرة لمجموعة خدمات التكنولوجيا المالية. نالت الشركة هذا العام تقديرًا واسعًا النطاق لنجاحها وريادتها، حيث تم ترشيحها كأحد المرشحين في المرحلة نصف النهائية لجائزة Milken-Motsepe المرموقة، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 أماكن عمل ملهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا من قِبل Inspiring Workplaces، وحصلت على جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا في المدفوعات التجارية من قِبل Paytech Awards. وتم اختيار الرئيسة التنفيذية للشركة، Elizabeth Rossiello، كقائدة العام في مجال التكنولوجيا المالية من قِبل Fintech Awards في لندن.
بالنسبة إلى الشركات المهتمة بمعرفة المزيد من المعلومات عن AZA Finance والشراكة مع الشركة في مجال المدفوعات أو صرف العملات الأجنبية أو الخزانة أو الخدمات المالية الأخرى، فسوف يحضر مسؤولوها قمة Milken للشرق الأوسط وأفريقيا، وقمة الصناعة المالية في أفريقيا (AFIS)، ومنتدى التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وفرنسا في غرب ووسط أفريقيا (WCAF III) في ديسمبر.
نبذة عن شركة AZA Finance
AZA Finance هي شركة عالمية متخصّصة في التكنولوجيا المالية للمدفوعات وصرف العملات الأجنبية. تأسست AZA في نيروبي عام 2013، وتهدف إلى التسهيل على الشركات في جميع أنحاء العالم تبادل العملات وإجراء المدفوعات والتسوية بسهولة في جميع العملات الأفريقية الرئيسية وعملات مجموعة العشرين. تعد واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصَّتها الإلكترونية الآمنة والفعَّالة بوابة موثوقًا بها لمُقدِّمي خدمات التحويلات المالية الرائدين والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المبتكرة في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمتها في تعزيز مستويات التجارة في القارة الأفريقية وتسريع نمو الأعمال التجارية في جميع أنحاء القارة. تفضَّل بزيارة azafinance للحصول على المزيد من المعلومات.
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