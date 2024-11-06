صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن تظهر كدافع قوي للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية

(MENAFN
) تظهر صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن كدافع قوي للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مقدمة فرصًا واسعة لا تقتصر على البرمجة فقط، وفقًا للمعنيين والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا
المعلومات, وأشاروا إلى أن هذا القطاع يوفر مجموعة من الفرص المهنية والاستثمارية عبر مجالات مختلفة، وأشادوا بالدعم الملكي لهذا القطاع الديناميكي والمتطور بسرعة.
كما سيُعقد في يوم السبت المقبل مؤتمر صناع ألعاب الهاتف المحمول العالمي، الذي تنظمه مبادرة "مختبر الألعاب الأردني" (إحدى مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية) في مركز الملك حسين للمؤتمرات بالقرب من البحر الميت, وأشار سامي سرحان، وزير
الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، إلى أن الحكومة جعلت من نمو صناعات الألعاب والرياضات الإلكترونية أولوية, ويتماشى هذا التركيز مع أجندة تحديث الاقتصاد الأردني، التي تهدف إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الألعاب.
وأضاف سرحان أن خطة تحديث الاقتصاد تشمل تقديم الدعم اللازم للصناعة، وتبسيط الأنظمة، ورعاية الصناعات الإبداعية خلال الفترة من 2023 إلى 2025, كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في أكتوبر 2023 من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بالتعاون مع مختلف الشركاء، والتي تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز عالمي لتطوير الألعاب, تركز الاستراتيجية على تعزيز الابتكار، وتشجيع المنافسة، وزيادة الوعي بقيمة هذه الصناعة، وخلق بيئة آمنة وداعمة للاعبين.
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