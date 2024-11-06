حوالي 160 مليون أمريكي يقررون بين كامالا هاريس ودونالد ترامب

(MENAFN
) في انتخابات
اليوم (أو أمس)، سيقرر حوالي 160 مليون أمريكي بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، مما سيحدد مسار السياسة الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة, لن تؤثر هذه الانتخابات فقط على القضايا الداخلية، بل سيكون لها أيضًا تداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط التي تعيش في حالة من الفوضى والصراع.
كذلك بالنسبة لإسرائيل، يُعتبر هزيمة ترامب
أمرًا حيويًا, دعمه للعزلة الوطنية والقومية، بالإضافة إلى تحالفه مع الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، يُهدد تقويض الأنظمة والمعايير الدولية التي تعتبر أساسية لأمن إسرائيل, قد يؤدي فوز ترامب إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية على الدفع قدماً بسياسات مثيرة للجدل، مثل الإصلاحات القضائية، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتمديد الاحتلال في غزة ولبنان, تصريحاته التحريضية بشأن الفلسطينيين، وادعاؤه الغريب بأن مذبحة 7 أكتوبر لم تكن لتحدث لو كان في الحكم، ورسائله المتضاربة الموجهة إلى جماهير مختلفة، تعكس موقفه الحقيقي من النزاع في غزة ولبنان.
كما ان الفارق الكبير في الدعم بين تأييد الإسرائيليين لترامب والدعم الكبير الذي تتلقاه هاريس من اليهود الأمريكيين (حيث يؤيدها ثلثاهم) يمكن تفسيره من خلال التجربة المباشرة للمعاداة للسامية والإسلاموفوبيا والخطاب الاستبدادي الذي تميزت به رئاسة ترامب, اليهود الأمريكيون حساسون بشكل خاص للانقسامات العرقية والدينية التي فجرها خطابه وسياساته.
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