المواطن المصري الأمريكي الذي يميل إلى الحزب الديمقراطي يجد نفسه في موقف محرج

(MENAFN
) وجد أحمد غانم، المواطن المصري الأمريكي الذي يميل إلى الحزب الديمقراطي، نفسه في موقف محرج خلال تجمع انتخابي لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في ولاية ميشيغان, بينما كان يتصفح هاتفه بهدوء، اقترب منه مسؤول تابع لتنظيم "داعش" وطلب منه مغادرة المكان, في الخارج، كان ضابط شرطة بانتظاره، حيث أبلغه برسالة حازمة: إما أن يغادر طوعًا أو سيُقتاد إلى السيارة الشرطية.
كما سلطت هذه الحادثة الضوء على الانقسام السياسي الكبير الذي بدا أن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب
يفهمه جيدًا, وبعد الواقعة، تلقى غانم مكالمة من حملة ترامب، استفسروا فيها عن مدى استعداده لدعمه, ومع اقتراب التصويت بين هاريس وترامب، قد يكون الناخبون المسلمون في الولايات المتأرجحة العامل الحاسم في الانتخابات المقبلة, وأظهرت استطلاعات الرأي ردود فعل فاترة من العديد من المسلمين تجاه رئاسة ترامب، حيث عبر 20بالمئة فقط من المجتمع المسلم عن موافقتهم, بالمقابل، كان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما يحظى بتأييد 76بالمئة من الناخبين المسلمين، بينما كان جورج بوش الابن يحظى بتأييد منخفض بلغ حوالي 15بالمئة.
ومع انسحاب جو بايدن من السباق الانتخابي، كان الكثير من المسلمين يأملون أن تقوم كامالا هاريس بالابتعاد عن سياسات بايدن، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل, ومع ذلك، بقيت هاريس متمسكة بدعمها لإسرائيل، حتى في ظل تصاعد التوترات في غزة, ولم تُبدِ أي استعداد لإدانة الاحتلال أو اتخاذ أي خطوات لتغيير السياسة، مثل وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل, هذا الموقف تعجب منه العديد من الناخبين المسلمين، الذين رأوا في هذا الموقف خيانة لمخاوفهم، خاصة في ظل ممارسات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.
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