كلمات ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل تسترجع

(MENAFN
) استرجعنا كلمات ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي قال ذات مرة: "لو كنتُ قائدًا عربيًا، لما وقعتُ اتفاقًا مع إسرائيل, هذا أمر مفهوم؛ لقد أخذنا أراضيهم, نعم، وعدنا الله بالأرض، ولكن كيف يهمهم ذلك؟ إلهنا ليس إلههم, لقد واجهوا معاداة السامية، النازيين، هتلر، وأوشفيتس، ولكن هل كان ذلك ذنبهم؟ إنهم يرون شيئًا واحدًا: نحن جئنا وأخذنا أراضيهم, لماذا يقبلون بذلك؟"
وفي عام 1998، توقفت العلاقة بين إسرائيل ولجنة الأمم المتحدة الخاصة، التي كنتُ قد رعاها أنا ومضيفي منذ لقاءاتنا الأولى في أكتوبر 1994، بشكل مفاجئ, تحت ضغط من الولايات المتحدة، أنهت إسرائيل تعاونها الاستخباراتي مع اللجنة الخاصة, بحلول ذلك الوقت، تم استبدال الفريق كله في "أمان"، الذي كان قد ساعد في تعزيز هذه العلاقة، بما في ذلك شخصيات مثل موشيه يعلون، يعقوب أميدرور، ومضيفي, القيادة الجديدة—أميس مالكين على رأس "أمان"، وأميس جلعاد رئيس قسم الأبحاث والتحليل الاستخباراتي، و"مضيف" جديد—أوقفت بسرعة كل التعاون الاستخباراتي مع اللجنة الخاصة, خلال زيارتي الأخيرة لإسرائيل في يونيو 1998، تم إحاطتي من قبل نظرائي حول هذا التحول الكبير.
كذلك خلال زيارتي الأولى لإسرائيل في أكتوبر 1994، قابلتُ ضابطًا في الاستخبارات الجوية الإسرائيلية، الذي أصبح نقطة الاتصال الرئيسية لي لمدة الأربع سنوات التالية, كانت علاقتنا المهنية استثنائية، وأعتقد بشدة أنه بدون طاقة هذا الضابط، وذكائه، وخبرته الفائقة، لما كان التعاون بين لجنة الأمم المتحدة الخاصة وإسرائيل قد حقق النجاح الذي تمكنا من الوصول إليه, ما لفت انتباهي أكثر في هذا الضابط، الذي بدأت أراه كصديق وزميل، هو رغبته العميقة في أن أفهم وأقدر إسرائيل—إسرائيل الحقيقية، وليس الصورة التي تُرسم من خلال الدعاية التي تهدف إلى التأثير على الأجانب مثلي, ونعم، قمت بجولة هليكوبتر فوق إسرائيل لأتمكن من رؤية كيف أن إسرائيل صغيرة وهشة ومعرضة للخطر, نعم، هبطنا في "مسادا"، حيث تعلمت عن التاريخ المأساوي لتلك الفترة في تاريخ إسرائيل, نعم، أخذوني إلى هضبة الجولان، حيث زرت نقطة مراقبة متقدمة ورأيت مواقع الجيش السوري من خلال عدسة تلسكوب—كل هذا صحيح.
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