المزيد من الأرواح الفلسطينية تفقد مع استمرار الصراع الدامي في قطاع غزة

(MENAFN
) مع استمرار الصراع الدامي في قطاع غزة، تم فقدان المزيد من الأرواح الفلسطينية يوم أمس, في الوقت ذاته، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بتحركات لتعزيز سيطرة إسرائيل على الممر الاستراتيجي "محور فيلادلفيا"، وهي منطقة حيوية تقع بين غزة ومصر, قرار نتنياهو بإنشاء مواقع عسكرية مدعمة في هذه المنطقة، على الرغم من الخلافات المستمرة مع مصر وحماس، أثار موجة من الإدانة الواسعة من قبل الفصائل الفلسطينية.
كما يُعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية إسرائيل الأوسع للحفاظ على وجود عسكري دائم على هذا المحور الحيوي، وهو ما قد يعرض جهود الوساطة الدبلوماسية لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل للخطر, هذه المفاوضات توقفت إلى حد كبير بسبب إصرار نتنياهو على السيطرة على المنطقة, وبدأ الجيش الإسرائيلي في بناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه المواقع الجديدة، بما في ذلك خطط لتوفير الكهرباء والإنترنت للمواقع, جاء ذلك بعد إعلان إسرائيل عن "السيطرة التشغيلية" على محور فيلادلفيا، وهو ما فاقم التوترات مع مصر.
كذلك يمتد محور فيلادلفيا، المعروف أيضًا بمحور صلاح الدين، لمسافة 14, 5 كيلومترًا من البحر الأبيض المتوسط إلى معبر كرم أبو سالم, ويعمل كمنطقة عازلة بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء, وقد كان هذا المحور مصدرًا للخلافات منذ اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1979، واستمر في النزاع بعد اتفاقيات أوسلو 2 في 1995، التي جعلت منه منطقة عازلة بهدف منع تهريب الأسلحة والمخدرات, إلا أن الإجراءات الأخيرة لإسرائيل قوبلت بمعارضة شديدة من مصر والفصائل الفلسطينية، مما يبرز التحديات الجيوسياسية المستمرة المحيطة بغزة.
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