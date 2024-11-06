الغارات الجوية الإسرائيلية تسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر من المدنيين

(MENAFN
) في مساء يوم الثلاثاء، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر من المدنيين، إثر قصف
شقة سكنية في مبنى الحميد الريفي الواقع في شارع يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة, أدى الهجوم إلى تدمير كبير في المبنى وخلق حالة من الذعر بين السكان المحليين, وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين بشكل متتالي في حي الجنينه شرقي رفح، ما أسفر عن دمار واسع النطاق وسقوط المزيد من الضحايا، بينهم شهداء ومصابين.
وفي وقت لاحق من المساء، أكدت مصادر طبية استشهاد خمسة فلسطينيين آخرين وإصابة آخرين في قصف استهدف مجموعة من المدنيين في منطقة الزرقاء ذات الكثافة السكانية العالية والمكتظة بالنازحين شمال قطاع غزة, ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 61 مدنيًا، من بينهم 46 من شمال غزة، قد استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر من الجو والبر والبحر، الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.
كما بحسب الحصيلة الإجمالية، بلغ عدد الشهداء في العدوان المستمر 43,391 شهيدًا، وعدد المصابين 102,347، فيما لا تزال مئات الجثث عالقة تحت الأنقاض، في وقت يواجه فيه فرق الإنقاذ والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليها بسبب شدة القصف وصعوبة التنقل في بعض المناطق.
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