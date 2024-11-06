السلطات تؤكد أن أولى صناديق الاقتراع قد أغلقت في ولايتي إنديانا وكنتاكي

(MENAFN
) مع دخول الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 مراحلها النهائية، أكدت السلطات أن أولى صناديق الاقتراع قد أغلقت في ولايتي إنديانا وكنتاكي, وهذه الولايتان هما من أوائل الولايات التي تنتهي فيها عمليات التصويت في هذه الانتخابات المثيرة والمتوترة, في المقابل، ستكون آخر الولايات التي تغلق صناديق الاقتراع هي هاواي وألاسكا، حيث من المتوقع أن ينتهي التصويت في هاتين الولايتين خلال ست ساعات تقريبًا.
ومع بدء تسرب النتائج الأولية، يتركز الاهتمام على الولايات المتأرجحة الحاسمة، التي لا يزال غير واضح كيف ستميل الكفة في هذا السباق, تشمل هذه الولايات الرئيسية التي ستحدد الفائز في الانتخابات: أريزونا، ويسكونسن، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، بنسلفانيا، وكارولينا الشمالية, في هذه الولايات، لم يتمكن أي من المرشحين الرئيسيين، الديمقراطية كامالا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب، من تحقيق تقدم واضح, إن تقلبات التصويت في هذه الولايات ستكون حاسمة في تحديد الفائز النهائي، حيث تركز حملات كلا الطرفين على تأمين كل صوت ممكن في هذه المناطق, وتتميز هذه الانتخابات بتقسيمات حادة في الشارع الأمريكي، حيث واجه كل من هاريس وترامب تحديات كبيرة خلال حملاتهم, كامالا هاريس، التي تمثل الحزب الديمقراطي، هي أول امرأة من أصول أفريقية وآسيوية تترشح للرئاسة، مما جعل ترشحها حدثًا تاريخيًا، لكنه أيضًا أثار ردود فعل متباينة من المؤيدين والمعارضين, من ناحية أخرى، يسعى دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، إلى العودة السياسية بعد هزيمته في انتخابات 2020، حيث يتمتع بدعم قوي في العديد من المناطق الريفية والمحافظين.
كما قد تأثرت الانتخابات بشكل كبير بالقضايا السياسية والاجتماعية المستمرة، مثل التضخم المرتفع، إصلاح الرعاية الصحية، الهجرة، وحقوق النساء, هذه القضايا خلقت أجواءً سياسية مشحونة، حيث عبر الناخبون عن قلقهم بشأن المستقبل السياسي للبلاد, كما أن الاستقطاب السياسي المتزايد زاد من الضغوط على المرشحين، حيث يشعر العديد من الناخبين بعدم الرضا عن الخيارات المتاحة, واعتبرت صحيفة *واشنطن بوست* أن انتخابات 2024 تقدم واحدة من أسوأ الخيارات في تاريخ الولايات المتحدة بالنسبة للناخبين الأمريكيين, فكل من ترامب وهاريس واجها صعوبة في جذب قطاعات كبيرة من الناخبين، حيث يشعر العديد من الأمريكيين أن كلا المرشحين لا يمثل مصالحهم أو قيمهم, ونتيجة لذلك، كانت نسبة الإقبال على التصويت مرتفعة، حيث أدلى ملايين الناخبين بأصواتهم مبكرًا إما عن طريق البريد أو شخصيًا، مما يزيد من أهمية نتائج الولايات المتأرجحة في تحديد الفائز.
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