أسهم تسلا ترتفع بنسبة 3.5 في المئة خلال جلسة تداول الثلاثاء

(MENAFN
) ارتفع سهم تسلا بنسبة 3.5 بالمئة خلال جلسة تداول الثلاثاء، ليكسر سلسلة خسائر امتدت لست جلسات متتالية. وأدى هذا الانتعاش في يوم واحد إلى إضافة حوالي 28 مليار دولار إلى القيمة السوقية لشركة تسلا، حيث تزامن هذا الارتفاع مع يوم الانتخابات الأمريكية، مما زاد من نشاط الأسواق.
وجاء هذا الارتفاع الكبير في سهم تسلا بعد صدور حكم قضائي لصالح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، يسمح للجنة العمل السياسي التابعة له بتقديم جائزة بقيمة مليون دولار للناخبين في الولايات المتأرجحة. ويستخدم ماسك، أغنى رجل في العالم، هذا الحافز لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حملته الرئاسية ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
كما شهدت شركة "كوينبيس" مكاسب، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث ارتفاع يومي متتالٍ. وجاء هذا الدعم جزئيًا بفضل ارتفاع عملة البيتكوين بنسبة 3 بالمئة تقريبًا، مما يعكس موقف ترامب كحليف قوي لقطاع العملات الرقمية، وهو ما جذب اهتمام المستثمرين في هذا المجال.
أعلنت شركة "آرك إنفست"، وهي شركة إدارة صناديق بقيادة المستثمره كاثي وود، عن زيادة حيازتها من أسهم كوينبيس بشراء 24,400 سهم إضافي بقيمة تقارب 4.5 مليون دولار. هذا التحرك يبرز ثقة "آرك إنفست" في بورصة العملات الرقمية، ويعزز الدعم المتزايد للأصول الرقمية مع تماشي المشهد السياسي مع السياسات المؤيدة للعملات الرقمية.
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