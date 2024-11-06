سعر البيتكوين يرتفع إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء مع تقدم ترامب في الانتخابات

(MENAFN
) وصلت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد في تداولات صباح الأربعاء، بينما كان المتداولون حول العالم يتابعون تقدم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ووفقاً لمنصة "كوين ماركت كاب" لتداول العملات الرقمية، ارتفعت بيتكوين بأكثر من 7.8 بالمئة لتصل إلى 75,000 دولار لكل وحدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في مارس، والذي سجلت فيه العملة 73,200 دولار، بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في البورصة الأمريكية.
تفاعلت سوق العملات الرقمية مع تفوق ترامب المبكر على هاريس، خاصة في الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل جورجيا ونورث كارولينا. ومع تقدم النتائج، ارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 6.5 بالمئة، بينما قفزت عملة دوجكوين، التي تحظى بدعم من إيلون ماسك الداعم لترامب، بنسبة 18 بالمئة. وقد أصبحت العملات الرقمية محورًا متزايد الأهمية في السياسة، حيث ينظر إلى بيتكوين الآن باعتبارها "رهان ترامب" بفضل دعمه الملحوظ للأصول الرقمية.
ازدادت أهمية العملات الرقمية في المناقشات السياسية، حيث يرى العديد من المستثمرين بيتكوين كتجارة مرتبطة بترامب بسبب مواقفه الإيجابية تجاه الأصول الرقمية. وقد عبّر ترامب عن دعمه للعملات الرقمية طوال حملته الانتخابية، مما ميزه عن مرشحين آخرين تبنوا مواقف أكثر تحفظاً أو قلقًا من الناحية التنظيمية تجاه هذه الأصول. وقد أثار دعمه للتكنولوجيا المالية حماس مؤيدي العملات الرقمية الذين يرون في قيادته فرصة لسياسات داعمة.
في حال انتخابه، تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية. وتتضمن خططه إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين وتعيين منظّمين يشجعون نمو الأصول الرقمية. ووفقاً لوكالة الأناضول، فإن هذه التعهدات تبرز نية ترامب في خلق بيئة تنظيمية داعمة للعملات الرقمية، مما يعزز مكانته كمرشح مؤيد للعملات الرقمية بين المستثمرين في الأصول الرقمية.
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