ترامب يفوز بفلوريدا وأربع ولايات أخرى وهاريس تفوز بولايتين مع العاصمة واشنطن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بخمس ولايات إضافية هي فلوريدا وميسوري وأوكلاهوما وألاباما وتينيسي، بينما فازت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بولايتين إضافيتين هما ماريلاند وماساتشوستس، فضلًا عن العاصمة الفيدرالية واشنطن بحسب وسائل إعلام أميركية.
وبهذه الانتصارات المتوقعة لكلا المرشحين في هذه الولايات، يرتفع عدد كبار الناخبين الذين ضمن الرئيس السابق أصواتهم حتى الآن إلى 90 مقابل 27 صوتًا حصلت عليها نائبة الرئيس، علمًا بأن من يحصل على 270 صوتًا يكون الفائز بالانتخابات الأميركية.
--(بترا )
ب خ / ع ط
06/11/2024 06:13:21
MENAFN06112024000117011021ID1108855354
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