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ترامب يفوز بفلوريدا وأربع ولايات أخرى وهاريس تفوز بولايتين مع العاصمة واشنطن

11/6/2024 12:15:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بخمس ولايات إضافية هي فلوريدا وميسوري وأوكلاهوما وألاباما وتينيسي، بينما فازت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بولايتين إضافيتين هما ماريلاند وماساتشوستس، فضلًا عن العاصمة الفيدرالية واشنطن بحسب وسائل إعلام أميركية.
وبهذه الانتصارات المتوقعة لكلا المرشحين في هذه الولايات، يرتفع عدد كبار الناخبين الذين ضمن الرئيس السابق أصواتهم حتى الآن إلى 90 مقابل 27 صوتًا حصلت عليها نائبة الرئيس، علمًا بأن من يحصل على 270 صوتًا يكون الفائز بالانتخابات الأميركية.
--(بترا )
ب خ / ع ط
06/11/2024 06:13:21

MENAFN06112024000117011021ID1108855354

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