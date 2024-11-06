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واشنطن تايمز : ترامب يفوز بكنتاكي وإنديانا وهاريس تفوز بفيرمونت

11/6/2024 12:15:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي كنتاكي وإنديانا، بينما فازت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بولاية فيرمونت، بحسب واشنطن تايمز.
ووفقًا لتوقعات العديد من وسائل الإعلام الأميركية، ومن بينها شبكتا "سي إن إن" و"إيه بي سي". كانت الانتصارات في هذه الولايات الثلاث متوقعة، وهي توفّر 19 من كبار الناخبين لترامب وثلاثة لهاريس. ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية 270 صوتًا من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
06/11/2024 06:04:48

MENAFN06112024000117011021ID1108855353

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