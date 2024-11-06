واشنطن تايمز : ترامب يفوز بكنتاكي وإنديانا وهاريس تفوز بفيرمونت

واشنطن تايمز : ترامب يفوز بكنتاكي وإنديانا وهاريس تفوز بفيرمونت
التاريخ
11/6/2024 12:15:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن, 6 تشرين الثاني ( بترا ) - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي كنتاكي وإنديانا، بينما فازت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بولاية فيرمونت، بحسب واشنطن تايمز.
ووفقًا لتوقعات العديد من وسائل الإعلام الأميركية، ومن بينها شبكتا "سي إن إن" و"إيه بي سي". كانت الانتصارات في هذه الولايات الثلاث متوقعة، وهي توفّر 19 من كبار الناخبين لترامب وثلاثة لهاريس. ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية 270 صوتًا من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
06/11/2024 06:04:48
MENAFN06112024000117011021ID1108855353
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