إصابة جديدة لنيمار تخطف الأضواء من فوز الهلال الرابع على التوالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يبدو أن مشاكل النجم البرازيلي نيمار مع الإصابات لا تنتهي، حيث خرج من ملعب مباراة
فريقه الهلال السعودي أمام استقلال الإيراني مصابا أول من أمس.
وضمن منافسات الجولة اابعة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، دخل
نيمار (32 عاما)، بديلا في الدقيقة 58، ثم خرج اضطراريا قبل نهاية زمن المباراة بثلاث دقائق للإصابة بفخذه، ودخل مكانه الجناح محمد القحطاني.
وعلق مدرب الهلال جورجي جيسوس، على إصابة نيمار بقوله: "يعاني من تمزق عضلي حاليا. لا أعرف كم سيحتاج للعودة إلى التمارين، على الأقل لمدة أسبوعين".
بدوره، علق نيمار على إصابته في حسابه على "انستغرام": "شعرت بأنه تشنج عضلي، لكنه قوي جدا.. سأخضع لفحوص وآمل ألا يكون الأمر خطيرا. من الطبيعي أن يحدث هذا الشيء بعد (غياب) سنة. لقد حذرني الأطباء، لذا علي أن أكون أكثر حذرا عند خوض المزيد من الدقائق".
وكان نيمار، المسجل فقط في المسابقة القارية، عاد إلى اللعب في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد غياب سنة، عندما دخل بديلا أيضا وتحديدا في الدقيقة 77 في المباراة ضد المضيف العين الإماراتي حامل اللقب (4-3).
وتابع جيسوس: "قضية نيمار ليست سهلة.. هذا يؤكد ما كنت أفكر فيه عندما اتخذت قرار عدم تسجيله في الدوري، لأنني كنت أعلم أن الأمور لن تكون سهلة بالنسبة إليه".
وبدا نيمار غاضبا بعد عودته إلى دكة البدلاء ورمى واقيي الساق بعيدا، لكنه غادر أرضية الملعب من دون أي مساعدة من الجهاز الطبي، قبل أن يمنح قميصه الى أحد لاعبي الفريق الضيف.
وأردف جيسوس: "على الصعيد الطبي، لقد تعافت ركبته، لكنه سيعاني لاحقا من مشكلات كتلك التي واجهها اليوم، مشكلات عضلية، لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة وإيقاع الفريق مرتفع جدا".
وأكمل: "كما أنه لاعب يحب اللعب بإيقاع قوي، بيد أنه غير جاهز على المستوى العضلي لهذه التغييرات في الوتيرة. سيواجه مشكلات عضلية حتى يتمكن من إعادة توازنه على الصعيدين العضلي والبدني. وإذا لم ينجح ذلك، سيتكرر ما حدث".
وبحال صدقت توقعات جيسوس، سيغيب نيمار عن الهلال لمدة 398 يوما من أصل 460، منذ انتقاله إلى فريق العاصمة الرياض من باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب صحيفة الرياضية السعودية.
ويغيب نيمار عن تشكيلة المنتخب البرازيلي لمباراتيه ضد فنزويلا وأوروجواي المقررتين في 14 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بعدما قرر المدرب دوريفال جونيور "عدم استدعائه واستعجال الأمور".
وحمل نيمار، لقبي أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل (79 هدفا في 128 مباراة دولية) وأغلى لاعب في العالم، ألوان بلاده آخر مرة في 17 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، عندما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى.
من جانبه، اعتبر ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، أن أهدافه الثلاثة في مرمى فريق استقلال طهران، جاءت بفضل تألق زملائه.
وسجل ميتروفيتش أهداف الفوز لصالح الهلال في الدقائق 15 و33 و74 من عمر اللقاء على الترتيب، الذي أقيم على ستاد "المملكة آرينا" في العاصمة السعودية الرياض.
وعزز الهلال صدارته جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه مواطنه الأهلي، المتساوي معه في الرصيد ذاته.
وقال ميتروفيتش عقب اللقاء: "الفريق عندما يتميز يمنحني الفرصة من أجل التسجيل، واستحققنا الفوز، وقدمنا مباراة جميلة".
وأضاف اللاعب الصربي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، ومدرب متمكن يسهل علينا المباريات، ونحن نعمل دوما بجد واجتهاد، ونتقيد بتعليمات المدرب".
من جهته، قال جيسوس: "كان هناك تميز هجومي في مباراة اليوم، حققنا الفوز، والآن نعمل للقيام بعملية الاسترجاع لمواصلة المنافسات".
وأشار: "نحن نستقبل الأهداف في بعض المباريات لأننا لا نخوضها وحدنا، فالفريق المقابل يمتلك لاعبين ونجوما، لكننا نلعب كرة قدم تساهم في تسجيلنا أهداف كثيرة".
وأوضح مدرب الهلال: "نحن سعداء بامتلاكنا ثلاثة مدافعين يمنحوننا الأمان والاطمئنان، كوليبالي والبليهي وتمبكتي، ونحن ندير المجموعة بحرص وبنظام المداورة، للوقاية من الإصابات".
في الجهة المقابلة، برر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق استقلال طهران، خسارة فريقه القاسية أمام مضيفه الهلال.
وقال موسيماني عقب المباراة: "شاهدنا اليوم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، كما أننا فقدنا خدمات ثلاثة لاعبين أساسين، هذا ليس عذراً، ونحن نقبل ما آلت إليه النتيجة، حيث واجهنا فريقا كبيرا".
وأضاف موسيماني: "أنا غير محظوظ بسبب تعرض عدد من اللاعبين للإصابات، صحيح أن الإصابات جزء من اللعبة، لكنها تصعب عمل أي مدرب".
وأردف بالقول: "الهلال فريق كبير سبق وأن واجهته في كأس العالم للأندية، وحينما تدرب فريق مثله، فإن مهمتك تكون أسهل كمدرب، فلا ينبغي لي مثلا إخبار كانسيلو كيف يلعب الكرات العرضية، أو ميتروفيتش كيف يسجل الأهداف".
وختم المدرب الجنوب أفريقي تصريحاته قائلا: "خضت مع الاستقلال خمسة تمارين وثلاث مباريات فقط، وأشعر أننا بدأنا نتطور، وقبلت بالمهمة وأنا أعرف المشاكل التي تحيط بالفريق".
واستهل الاستقلال مشواره في المجموعة بالفوز 3-0 على ضيفه الغرافة القطري، لكنه خسر 0-2 أمام السد القطري، ثم خسر مرة أخرى في الجولة الثالثة أمام النصر السعودي 0-1 بإمارة دبي الإماراتية.
وكان الهلال، فاز في الجولة الأولى على مضيفه الريان القطري 3-1، وفي الجولة الثانية انتصر 5-0 على الشرطة العراقي في الرياض، وفي الجولة الثالثة انتزع فوزا مثيرا 5-4 من ملعب مضيفه العين الإماراتي (حامل اللقب).
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16 للبطولة.
وضمن المجموعة ذاتها، اعتبر ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، أن فريقه قدم الأداء الأفضل في مباريات هذا الموسم، عندما تغلب 5-1 على ضيفه الشرطة العراقي أول من أمس.
وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، سجل روبرتو فيرمينيو الهدفين الأول والثاني للأهلي في الدقيقة 14 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.
وأضاف فراس البريكان الهدف الثالث للفريق السعودي في الدقيقة 53، أعقبه الهدفين الرابع والخامس للنجم الجزائري المخضرم رياض محرز في الدقيقتين 61 و65 على الترتيب، بينما تكفل سجاد جاسم بإحراز هدف الشرطة الوحيد في الدقيقة 29.
وقال يايسله عقب المباراة: "كان الأداء جيد جداً، وأشعر بالفخر بامتلاكي هؤلاء اللاعبين.. لعبنا أربع مواجهات حققنا خلالها أربعة انتصارات، وأعتقد قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم، طبقنا الأسلوب الذي أريده والجمهور يستحق هذا الأداء والنتيجة".
وأضاف المدرب الألماني "هنالك كثير من الأسباب خلف هذا الأداء، منها مشاركة فراس البريكان كمهاجم وطالما تحدثت عنه بإيجابية، ومن أسباب الانتصار ضغطنا بشكل جيد ومن المهم أن نستفيد من هذا الأداء ونقله إلى الدوري".
واختتم يايسله حديثه، الذي نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي: "لا أحب الحديث عن اللاعبين كأفراد ولكن في هذه الأيام الصعبة حتى فيرمينيو ومحرز تعرضا للانتقادات، لكن دائما أنا معهما وفخور بهما وبجميع اللاعبين".
وكان الأهلي، فاز 1-0 على بيرسيبوليس الإيراني بالجولة الأولى للمسابقة في جدة، وفي الجولة الثانية تغلب على الوصل 2-0 في دبي الإماراتية، قبل أن ينتصر 2-1 على مضيفه الريان القطري في الجولة الثالثة. -(وكالات)
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