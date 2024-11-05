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إصابة جديدة لنيمار تخطف الأضواء من فوز الهلال الرابع على التوالي

11/5/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يبدو أن مشاكل النجم البرازيلي نيمار مع الإصابات لا تنتهي، حيث خرج من ملعب مباراة فريقه الهلال السعودي أمام استقلال الإيراني مصابا أول من أمس.
وضمن منافسات الجولة اابعة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، دخل نيمار (32 عاما)، بديلا في الدقيقة 58، ثم خرج اضطراريا قبل نهاية زمن المباراة بثلاث دقائق للإصابة بفخذه، ودخل مكانه الجناح محمد القحطاني.
وعلق مدرب الهلال جورجي جيسوس، على إصابة نيمار بقوله: "يعاني من تمزق عضلي حاليا. لا أعرف كم سيحتاج للعودة إلى التمارين، على الأقل لمدة أسبوعين".
بدوره، علق نيمار على إصابته في حسابه على "انستغرام": "شعرت بأنه تشنج عضلي، لكنه قوي جدا.. سأخضع لفحوص وآمل ألا يكون الأمر خطيرا. من الطبيعي أن يحدث هذا الشيء بعد (غياب) سنة. لقد حذرني الأطباء، لذا علي أن أكون أكثر حذرا عند خوض المزيد من الدقائق".
وكان نيمار، المسجل فقط في المسابقة القارية، عاد إلى اللعب في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد غياب سنة، عندما دخل بديلا أيضا وتحديدا في الدقيقة 77 في المباراة ضد المضيف العين الإماراتي حامل اللقب (4-3).
وتابع جيسوس: "قضية نيمار ليست سهلة.. هذا يؤكد ما كنت أفكر فيه عندما اتخذت قرار عدم تسجيله في الدوري، لأنني كنت أعلم أن الأمور لن تكون سهلة بالنسبة إليه".
وبدا نيمار غاضبا بعد عودته إلى دكة البدلاء ورمى واقيي الساق بعيدا، لكنه غادر أرضية الملعب من دون أي مساعدة من الجهاز الطبي، قبل أن يمنح قميصه الى أحد لاعبي الفريق الضيف.
وأردف جيسوس: "على الصعيد الطبي، لقد تعافت ركبته، لكنه سيعاني لاحقا من مشكلات كتلك التي واجهها اليوم، مشكلات عضلية، لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة وإيقاع الفريق مرتفع جدا".
وأكمل: "كما أنه لاعب يحب اللعب بإيقاع قوي، بيد أنه غير جاهز على المستوى العضلي لهذه التغييرات في الوتيرة. سيواجه مشكلات عضلية حتى يتمكن من إعادة توازنه على الصعيدين العضلي والبدني. وإذا لم ينجح ذلك، سيتكرر ما حدث".
وبحال صدقت توقعات جيسوس، سيغيب نيمار عن الهلال لمدة 398 يوما من أصل 460، منذ انتقاله إلى فريق العاصمة الرياض من باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب صحيفة الرياضية السعودية.
ويغيب نيمار عن تشكيلة المنتخب البرازيلي لمباراتيه ضد فنزويلا وأوروجواي المقررتين في 14 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بعدما قرر المدرب دوريفال جونيور "عدم استدعائه واستعجال الأمور".
وحمل نيمار، لقبي أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل (79 هدفا في 128 مباراة دولية) وأغلى لاعب في العالم، ألوان بلاده آخر مرة في 17 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، عندما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى.
من جانبه، اعتبر ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، أن أهدافه الثلاثة في مرمى فريق استقلال طهران، جاءت بفضل تألق زملائه.
وسجل ميتروفيتش أهداف الفوز لصالح الهلال في الدقائق 15 و33 و74 من عمر اللقاء على الترتيب، الذي أقيم على ستاد "المملكة آرينا" في العاصمة السعودية الرياض.
وعزز الهلال صدارته جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه مواطنه الأهلي، المتساوي معه في الرصيد ذاته.
وقال ميتروفيتش عقب اللقاء: "الفريق عندما يتميز يمنحني الفرصة من أجل التسجيل، واستحققنا الفوز، وقدمنا مباراة جميلة".
وأضاف اللاعب الصربي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، ومدرب متمكن يسهل علينا المباريات، ونحن نعمل دوما بجد واجتهاد، ونتقيد بتعليمات المدرب".
من جهته، قال جيسوس: "كان هناك تميز هجومي في مباراة اليوم، حققنا الفوز، والآن نعمل للقيام بعملية الاسترجاع لمواصلة المنافسات".
وأشار: "نحن نستقبل الأهداف في بعض المباريات لأننا لا نخوضها وحدنا، فالفريق المقابل يمتلك لاعبين ونجوما، لكننا نلعب كرة قدم تساهم في تسجيلنا أهداف كثيرة".
وأوضح مدرب الهلال: "نحن سعداء بامتلاكنا ثلاثة مدافعين يمنحوننا الأمان والاطمئنان، كوليبالي والبليهي وتمبكتي، ونحن ندير المجموعة بحرص وبنظام المداورة، للوقاية من الإصابات".
في الجهة المقابلة، برر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق استقلال طهران، خسارة فريقه القاسية أمام مضيفه الهلال.
وقال موسيماني عقب المباراة: "شاهدنا اليوم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، كما أننا فقدنا خدمات ثلاثة لاعبين أساسين، هذا ليس عذراً، ونحن نقبل ما آلت إليه النتيجة، حيث واجهنا فريقا كبيرا".
وأضاف موسيماني: "أنا غير محظوظ بسبب تعرض عدد من اللاعبين للإصابات، صحيح أن الإصابات جزء من اللعبة، لكنها تصعب عمل أي مدرب".
وأردف بالقول: "الهلال فريق كبير سبق وأن واجهته في كأس العالم للأندية، وحينما تدرب فريق مثله، فإن مهمتك تكون أسهل كمدرب، فلا ينبغي لي مثلا إخبار كانسيلو كيف يلعب الكرات العرضية، أو ميتروفيتش كيف يسجل الأهداف".
وختم المدرب الجنوب أفريقي تصريحاته قائلا: "خضت مع الاستقلال خمسة تمارين وثلاث مباريات فقط، وأشعر أننا بدأنا نتطور، وقبلت بالمهمة وأنا أعرف المشاكل التي تحيط بالفريق".
واستهل الاستقلال مشواره في المجموعة بالفوز 3-0 على ضيفه الغرافة القطري، لكنه خسر 0-2 أمام السد القطري، ثم خسر مرة أخرى في الجولة الثالثة أمام النصر السعودي 0-1 بإمارة دبي الإماراتية.
وكان الهلال، فاز في الجولة الأولى على مضيفه الريان القطري 3-1، وفي الجولة الثانية انتصر 5-0 على الشرطة العراقي في الرياض، وفي الجولة الثالثة انتزع فوزا مثيرا 5-4 من ملعب مضيفه العين الإماراتي (حامل اللقب).
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16 للبطولة.
وضمن المجموعة ذاتها، اعتبر ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، أن فريقه قدم الأداء الأفضل في مباريات هذا الموسم، عندما تغلب 5-1 على ضيفه الشرطة العراقي أول من أمس.
وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، سجل روبرتو فيرمينيو الهدفين الأول والثاني للأهلي في الدقيقة 14 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.
وأضاف فراس البريكان الهدف الثالث للفريق السعودي في الدقيقة 53، أعقبه الهدفين الرابع والخامس للنجم الجزائري المخضرم رياض محرز في الدقيقتين 61 و65 على الترتيب، بينما تكفل سجاد جاسم بإحراز هدف الشرطة الوحيد في الدقيقة 29.
وقال يايسله عقب المباراة: "كان الأداء جيد جداً، وأشعر بالفخر بامتلاكي هؤلاء اللاعبين.. لعبنا أربع مواجهات حققنا خلالها أربعة انتصارات، وأعتقد قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم، طبقنا الأسلوب الذي أريده والجمهور يستحق هذا الأداء والنتيجة".
وأضاف المدرب الألماني "هنالك كثير من الأسباب خلف هذا الأداء، منها مشاركة فراس البريكان كمهاجم وطالما تحدثت عنه بإيجابية، ومن أسباب الانتصار ضغطنا بشكل جيد ومن المهم أن نستفيد من هذا الأداء ونقله إلى الدوري".
واختتم يايسله حديثه، الذي نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي: "لا أحب الحديث عن اللاعبين كأفراد ولكن في هذه الأيام الصعبة حتى فيرمينيو ومحرز تعرضا للانتقادات، لكن دائما أنا معهما وفخور بهما وبجميع اللاعبين".
وكان الأهلي، فاز 1-0 على بيرسيبوليس الإيراني بالجولة الأولى للمسابقة في جدة، وفي الجولة الثانية تغلب على الوصل 2-0 في دبي الإماراتية، قبل أن ينتصر 2-1 على مضيفه الريان القطري في الجولة الثالثة. -(وكالات)

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