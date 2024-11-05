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متى موعد إعلان نتائج الانتخابات الأميركية؟

11/5/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكر موقع "الجزيرة نت" كيفية فرز نتائج الانتخابات الأميركية اليوم، وكيف يمكن أن تتكشف، والجدول الزمني المحتمل لها. وفي ما يلي 10 أسئلة وأجوبتها لشرح هذه العملية:
1- متى يبدأ الاقتراع؟
 تفتح مراكز الاقتراع بين الساعة 07:00 و09:00 صباحا بالتوقيت المحلي. وبالنظر إلى اختلاف المناطق الزمنية المتعددة في الولايات المتحدة، سيكون ذلك بين الساعة 10:00 و15:00 بتوقيت غرينتش.

2- متى ينتهي الاقتراع؟
 تختلف أوقات نهاية الاقتراع من ولاية إلى أخرى، وأحيانا من مقاطعة إلى أخرى.

3- متى يبدأ عد الأصوات، ومتى يمكننا توقع النتائج؟
 بعد ساعات فقط من نهاية الاقتراعات الأولى في الساعة 19:00 بالتوقيت الشرقي (00:00 بتوقيت غرينتش)، من المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور. ومع ذلك، فإن بعض الولايات ستحصي الأصوات بسرعة أكبر من غيرها. ومع نهاية الاقتراع بعد عدة ساعات في الولايات الغربية مقارنة بالولايات الشرقية، ستبدأ نتائجها الأولى في وقت لاحق فقط، عندما تكون بعض الولايات الشرقية قد تم إعلان نتائجها بالفعل لصالح هاريس أو ترامب.

في سباق ضيق بينهما، يمكن أن يستمر العد بعد ليلة الانتخابات، وربما لا نعرف الفائز لعدة أيام.

وفي هذا الصدد، يقول ريموند جيه لاراجا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس أمهيرست، إن "المنافسة شديدة حقا".

وفقا لمتتبع استطلاعات الرأي الوطني 538، ظلت هاريس تحافظ، منذ يوم الجمعة، على تقدم ضيق على النطاق الوطني يبلغ حوالي 1.2 نقطة.

ومع ذلك، أوضح لاراجا أن استطلاعات الرأي ربما لا تلتقط بدقة بعض مجموعات الناخبين، مما قد يؤدي إلى نتائج مفاجئة لأي من المرشحين. وأضاف "إذا كانت استطلاعات الرأي خطأ، ولم يكن السباق ضيقا كما هو متوقع، فسنعرف بسرعة كبيرة، لكن تخميني هو أننا لن نعرف في الأيام القليلة الأولى".

وأضاف أن "الفارق ضيق جدا جدا، لدرجة أن المرشح الخاسر ربما لا يتنازل. لذا سأخرج كمية كافية من القهوة والشاي، لأنها ستكون أمسية طويلة، وقد يستغرق ظهور النتائج النهائية بضعة أيام".

4- ماذا نعرف عن الولايات المتأرجحة؟
 من المتوقع أن تكون 7 ولايات متأرجحة أساسية في تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

تشمل هذه الولايات الرئيسية بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)، وكارولينا الشمالية (16)، وجورجيا (16)، وميشيغان (15)، وأريزونا (11)، وويسكونسن (10)، ونيفادا (6)، بإجمالي 93 صوتا للهيئة الانتخابية.

يحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصل 538 صوتا انتخابيا للفوز في الانتخابات.

سينتهي الاقتراع في هذه الولايات بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت الشرقي (من 00:00 إلى 03:00 بتوقيت غرينتش).

من المحتمل أن تأتي بعض النتائج الأولى من جورجيا، حيث يتطلب قانون الولاية فرز جميع الأصوات المبكرة والإبلاغ عنها بحلول الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت غرينتش) ليلة الانتخابات.

بعد ذلك تأتي ولاية كارولينا الشمالية. في هذه الحالة، سيتم فرز الأصوات والإبلاغ عنها طوال المساء، مع توقع النتائج الكاملة بحلول منتصف الليل (04:00 بتوقيت غرينتش).

5- في نيفادا وبنسلفانيا ربما تظهر النتائج بعد أيام
 في عام 2020، كانت ولاية نيفادا بطيئة، ولم يتم إعلان نتائج الولاية إلا بعد 5 أيام من يوم الانتخابات. منذ ذلك الحين، تغيرت القواعد، ومن المتوقع أن تتحرك العملية بشكل أسرع هذه المرة. ومع ذلك، ربما لا تكون النتائج معروفة ليلة الانتخابات. تسمح الولاية بالاقتراع بالبريد المتأخر، لذلك قد يستغرق الأمر أياما حتى نعرف النتائج النهائية.

لم يكن لدى ولاية بنسلفانيا، إحدى أهم ولايات ساحة المعركة، فائز واضح في عام 2020 لمدة 4 أيام بعد يوم الانتخابات. هذه الولاية هي واحدة من الولايات القليلة التي لا تسمح للعاملين في الانتخابات بالبدء في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، مما يعني أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أيام قبل معرفة النتائج.

6- في ميشيغان وأريزونا ستظهر النتائج سريعا
 في ميشيغان، قد يكون العد أسرع مما كان عليه في الانتخابات السابقة، لأنه يسمح الآن للمسؤولين بالبدء في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخابات، لكن ليس لدينا وقت واضح حتى الآن لموعد إعلان نتائج الولاية.

في ولاية أريزونا، يمكن للمسؤولين البدء في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد بمجرد تسلمها. من المتوقع أن يتم الإبلاغ عن النتائج الأولى في نحو الساعة 22:00 بالتوقيت الشرقي (03:00 بتوقيت غرينتش)، بعد ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع.

أخيرا، في ولاية ويسكونسن، لا يمكن لموظفي الاقتراع البدء في فرز بطاقات الاقتراع حتى يوم الانتخابات، مما يعني أنه قد يكون هناك أيضا تأخيرات، على غرار ولاية بنسلفانيا. وفقا لتقرير "سي إن إن"، من غير المحتمل أن تكون النتائج حتى يوم الأربعاء.

7- ماذا يحدث إذا كان هناك تعادل؟
 إذا كان هناك تعادل 269-269 أو فاز مرشح طرف ثالث بأصوات انتخابية، مما يمنع أي مرشح من الوصول إلى 270 صوتا، فإن الخطوة التالية تعرف باسم "الانتخابات الطارئة".

الانتخابات الطارئة هي العملية التي تحدث عندما يقرر مجلس النواب الأميركي الفائز. يدلي وفد كل ولاية في مجلس النواب بصوت واحد، ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية أصوات وفد الولاية للفوز.

ثم يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، إذ يدلي كل عضو في المجلس بصوت واحد والأغلبية البسيطة (51 صوتا) المطلوبة للفوز.

8- الانتخابات الطارئة
 كانت هناك 3 حالات لانتخابات طارئة في الولايات المتحدة، في أعوام 1801 و1825 و1837. كانت أقرب انتخابات في السنوات الأخيرة هي الانتخابات الرئاسية لعام 2000، عندما فاز جورج دبليو بوش بـ271 صوتا في الهيئة الانتخابية -أي أكثر من واحد فقط مما يحتاج إليه- بعد إعادة فرز مثيرة للجدل في ولاية فلوريدا. وكان آل غور نائب الرئيس المنتهية ولايته قد حصل على 266 من أصوات الهيئة الانتخابية.

9- هل هناك قلق بشأن تأخير محتمل هذا العام؟
 وقال لا راجا إنه إذا تأخر إعلان النتائج، "فإنه بالتأكيد يزيد من الشعور بأن هناك احتيال وعدم شرعية، وكلما طال الانتظار، سيبدأ الناس في القول: ما الذي يحدث وراء تلك الأبواب المغلقة؟ كيف يعدون بطاقات الاقتراع؟ من يكذب؟".

ووفقا له، من الأفضل إجراء انتخابات عالية التنافس والوصول إلى "النتيجة النهائية بسرعة".

نشأت هذه المخاوف والشكوك في عام 2021، عندما اقتحم الآلاف من مؤيدي الرئيس ترامب آنذاك مبنى الكابيتول، محاولين قلب خسارته الانتخابية لعام 2020 وإجبار المشرعين على الهروب من أجل سلامتهم. حدث هذا بعد أن طلب من أنصاره "القتال بقوة".

10- ما حدث في السنوات السابقة؟
 في الانتخابات الأخيرة في عام 2020، تم الإعلان عن النتائج بعد 4 أيام من الانتخابات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بمجرد تأكيد نتائج ولاية بنسلفانيا. في الانتخابات السابقة في عام 2016، اعترفت هيلاري كلينتون لدونالد ترامب في صباح اليوم التالي للانتخابات.

في انتخابات 2020، مرت بعض الولايات بما يعرف باسم "السراب الأحمر"، وهو لون الجمهوريين، حيث بدا أن ترامب يتصدر عندما تم فرز الأصوات الأولية ليلة الانتخابات. وحدث بعد ذلك تحول إلى الأزرق -لون الديمقراطيين- مع فرز أصوات إضافية بالبريد، وأمسك الرئيس جو بايدن بزمام المبادرة.

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