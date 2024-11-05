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انعقاد الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد العربي للمعرض والمؤتمرات الدولية

11/5/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) توصيات عديدة أثمرت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية الرابعة للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية التي شهدتها القاهرة في الثالث من نوفمبر 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وبضيافة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، في قاعة نفرتيتي.
وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد جبر آل ثاني، ، بحضور رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض ونائب رئيس الاتحاد لمنطقة وادي النيل وشرق أفريقيا اللواء شريف الماوري، ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية FEXC في المملكة وعضو الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية حسن عبدالرحمن البهكلي ، كما حضر الاجتماع وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الوزير المفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، الدكتور رائد علي الجبوري، ، والمسؤول عن الاتحادات العربية بإدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور سرور الجرمان.
وتم خلال اللقاء اتخاذ العديد من القرارات التي تمثلت في ناقش الأعضاء المؤهلون للتصويت خطة عمل الاتحاد للفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، وتم إقرارها إلى جانب الموازنة التقديرية لتنفيذها ، تمت الموافقة على عدد من التعديلات في النظام الأساسي للاتحاد، أبرزها إنشاء“المجلس العربي للمعارض الثقافية والفنية والتراثية والطبية" والذي يهدف إلى نشر الثقافة والفنون العربية وتعزيز التواصل الثقافي العربي والدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية، سيتولى المجلس مسؤولية التنظيم المشترك والترويج للمعارض والفعاليات الثقافية والفنية والتراثية، والمساهمة في الحفاظ على التراث العربي وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول ، الاتفاق على إنشاء“المجلس العربي للتحول الرقمي للمعارض” لدعم جهود التحول الرقمي في صناعة المعارض على مستوى المنطقة العربية، حيث يهدف المجلس إلى توجيه ودعم شركات المعارض لتطوير خدماتها الرقمية واعتماد التقنيات الحديثة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الداخلية وزيادة الإنتاجية في تنظيم المعارض.
يشار إلى أن برنامج اللقاء تضمن كلمة رئيس الاتحاد العربي للمعارض جبر آل ثاني، وكلمة رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض للواء شريف الماوردي، وكلمة الوزير المفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية والمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية صالح الجبوري واستعراض أمين عام الاتحاد أحمد الديب لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وشمل إنجازات الاتحاد خلال العام 2024 ، وخطة عمل الاتحاد والموازنة التقديرية للعام المالي يناير - ديسمبر 2025.
وكان اللقاء قد شهد مشاركة واسعة لقادة ورواد صناعة المعارض من ممثلي المؤسسات الحكومية وشركات تنظيم وخدمات المعارض والمؤتمرات، حيث حضر 55 عضواً من 15 دولة عربية، سواء بالحضور الشخصي، بالإنابة، أو عبر الإنترنت.

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