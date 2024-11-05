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تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية

11/5/2024 11:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تأثيرات التدخين على الرؤية
- احمرار العين
يسبب الدخان تهيج الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى احمرارها.
- الحرقان ورهاب الضوء
يشعر المدخنون بحرقان مستمر في العين، وقد يتجنبون الضوء الساطع.
- التهاب الملتحمة التحسسي
يتسبب التدخين في ردود فعل تحسسية تؤدي إلى التهاب الملتحمة.
- تغيرات تنكسية في القرنية
يمكن أن تؤدي المواد الكيميائية في السجائر إلى تدهور في صحة القرنية.
- انخفاض حدة البصر
قد يعاني المدخنون من ضعف مستمر في الرؤية.
المخاطر الصحية المرتبطة
- تشنج الأوعية الدموية: يؤدي إلى مشكلات في الدورة الدموية داخل العين.
- الغلوكوما: التدخين يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، الذي يؤدي إلى فقدان البصر.
- إعتام عدسة العين: يسبب تأثير الجذور الحرة الناتج عن دخان التبغ إعتامًا مبكرًا في العدسة، مما يستدعي إجراء عمليات جراحية.

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