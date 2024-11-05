تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية

(MENAFN
- Al Watan)
تأثيرات التدخين على الرؤية
- احمرار العين
يسبب الدخان تهيج الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى احمرارها.
- الحرقان ورهاب الضوء
يشعر المدخنون بحرقان مستمر في العين، وقد يتجنبون الضوء الساطع.
- التهاب الملتحمة التحسسي
يتسبب التدخين في ردود فعل تحسسية تؤدي إلى التهاب الملتحمة.
- تغيرات تنكسية في القرنية
يمكن أن تؤدي المواد الكيميائية في السجائر إلى تدهور في صحة القرنية.
- انخفاض حدة البصر
قد يعاني المدخنون من ضعف مستمر في الرؤية.
المخاطر الصحية المرتبطة
- تشنج الأوعية الدموية: يؤدي إلى مشكلات في الدورة الدموية داخل العين.
- الغلوكوما: التدخين يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، الذي يؤدي إلى فقدان البصر.
- إعتام عدسة العين: يسبب تأثير الجذور الحرة الناتج عن دخان التبغ إعتامًا مبكرًا في العدسة، مما يستدعي إجراء عمليات جراحية.
MENAFN05112024000089011017ID1108855139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.