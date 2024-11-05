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‏Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة ‏Meta

11/5/2024 11:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تستكشف ((آبل)) التوسع لدخول مجال النظارات الذكية، من خلال إجراء دراسة داخلية للمنتجات المتوفرة حاليًا في السوق، مما يمهد الطريق أمام الشركة لدخول فئة تزداد شعبيتها على خطى شركة ((ميتا)).
بدأت المبادرة، التي تحمل الاسم الرمزي ((أطلس))، الأسبوع الماضي، وتشمل جمع آراء موظفي ((آبل)) حول النظارات الذكية، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.
ومن المخطط أن تعقد الشركة اجتماعات إضافية للتركيز على المقترح قريبًا، بحسب الأشخاص الذين طلبت عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، ويقود الدراسات الحالية فريق جودة نظم المنتجات في ((آبل))، وهو جزء من قسم هندسة الأجهزة.
وقال الفريق في رسالة بريد إلكتروني مُرسلة إلى عدد مختار من الموظفين في مقر الشركة في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا: ((اختبار وتطوير منتجات يحبها الجميع أمر مهم للغاية في عملنا في آبل، لهذا السبب، نحن نبحث عن مشاركين للانضمام إلينا في دراسة مستخدمين حول النظارات الذكية المتوفرة حاليًا في السوق)).
عندما تفكر شركة ((آبل)) في تقديم فئة جديدة من المنتجات، فإنها غالبًا ما تستضيف مجموعات تركيز بشكل سري لفهم ما يفضله الناس في المنتجات الموجودة حاليًا، وعادة ما تعتمد الشركة على موظفيها، بدلاً من العملاء، لتجنب الكشف عن خططها للجمهور، ورفض ممثل عن ((آبل)) التعليق.
في الشهر الماضي، أفادت ((بلومبرغ نيوز)) بوجود دراسة داخلية أخرى، حيث اختبرت الشركة تطبيقًا مخصصًا للأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري، والذي يتتبع تغيرات نسبة السكر في الدم والنظام الغذائي.
تشير الدراسة الأخيرة إلى أن ((آبل)) تمضي قدمًا في العمل على نظاراتها الذكية الخاصة، وكانت ((بلومبرغ)) ذكرت سابقًا أن الشركة تفكر في دخول هذه السوق، مما قد يشكل تحديًا، لنظارة ((راي بال)) التي تنتجها بشركة ((ميتا))، إلا أن إطلاق المنتج الفعلي قد يكون بعد سنوات.
من المرجح أن توجه هذه الأبحاث شركة ((آبل)) فيما يتعلق بالميزات التي يجب تضمينها في نظاراتها، وتساعد في تحديد طرق استخدام التقنية.

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