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9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تسجل المملكة أعلى معدل لإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي بين الدول النامية، وبنمو سنوي يؤهلها لتسجيل قيم تاريخية، خلال العقد القادم، تماثل قيمتها في بعض الاقتصادات المتقدمة، حيث يتوقع أن يصل متوسط النمو السنوي لنصيب الفرد في المملكة بدءًا من العام الحالي وحتى 2029 حوالي 10.3% مسجلا نموا من 88.469 ريالا في 2023 ليصل إلى 143.346 ريالا في 2029 ومتوسط زيادة سنوية في القيمة تصل إلى 9146 ريالا سنويا، حسب بيانات لموقع statista المتخصص بالبيانات.
وتصف البيانات التي أوردها الموقع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ثم قسمه على إجمالي عدد السكان.
وبدءًا من العام الحالي يتوقع أن يشهد نصيب الفرد في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي نموا مستمرا حتى 2029 ليصل نصيب الفرد إلى 143.346 ريالا في 2029 كأكبر قيمة تاريخية لنصيب الفرد من الناتج المحلي في المملكة.
النمو الحقيقي لنصيب الفرد
وحسب البيانات الحقيقية والمستقبلية المتوقعة فإن المسار العام للناتج المحلي الإجمالي يظهر توجها سريعا نحو النمو تماشيا مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها البلد، ففي عام 2019، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 104.973 ريالا، مسجلا بداية مرجعية لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، ولكن في عام 2020، شهد نصيب الفرد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 21% ليصل إلى 82.825 ريالا، ويعود هذا الانخفاض إلى تحديات اقتصادية عالمية، مثل آثار جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
في عام 2021، تعافى الاقتصاد السعودي بشكل سريع وارتفع نصيب الفرد بنسبة 28.9% ليصل إلى 106.769 ريالا مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، واستمر النمو في عام 2022، حيث ارتفع نصيب الفرد بنسبة 21.3% ليبلغ 129.547 ريالا، مدعومًا بزيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي.
ولكن في عام 2023، عاد نصيب الفرد ليشهد تراجعًا بنسبة 31.7%، مسجلاً 88.469 ريالا، ما يعكس تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
النمو المتوقع لنصيب الفرد
بدءًا من عام 2024، من المتوقع أن يعود نصيب الفرد للنمو التدريجي. حيث يقدر بأن يصل في هذا العام إلى 123.632 ريالا، بزيادة نسبتها 39.7%. وفي عام 2025، يتوقع أن يستمر التحسن ليبلغ 125.159 ريالا مع زيادة قدرها 1.2%. ويتوقع أيضًا أن يحقق عام 2026 نموًا ملموسًا بنسبة 3.4% ليصل إلى 129.460 ريالا.
وبحلول عام 2027، تستمر التوقعات الإيجابية حيث سيصل نصيب الفرد إلى 133.608 ريالات بنسبة نمو 3.2%، يليها عام 2028 بزيادة 3.5% ليصل إلى 138.229 ريالا. وتشير التقديرات إلى أن عام 2029 سيشهد أعلى مستوى لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العقد، حيث سيصل إلى 143.346 ريالا، مسجلًا نموًا بنسبة 37% عن العام السابق.
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والمتوقع خلال 10 سنوات ((2019-2029)) ((بالريال)):
2019= 104.973
2020= 82.825= -%21
2021= 106.769= %28.9
2022= 129.547= %21.3
2023= 88.469= - %31.7
2024= 123.632= %39.7
2025= 125.159= %1.2
2026= 129.460= %3.4
2027= 133.608= %3.2
2028= 138.229= %3.5
2029= 143.346= %3.7
قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية:
ايرلندا= 134 ألف دولار
سويسرا= 92 ألف دولار
أمريكا= 85 ألف دولار
كندا= 61 ألف دولار
اليابان= 42 ألف دولار
السعودية = 33 ألف دولار
الصين= 13 ألف دولار

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