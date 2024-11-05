9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي

(MENAFN
- Al Watan)
تسجل المملكة أعلى معدل لإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي بين الدول النامية، وبنمو سنوي يؤهلها لتسجيل قيم تاريخية، خلال العقد القادم، تماثل قيمتها في بعض الاقتصادات المتقدمة، حيث يتوقع أن يصل متوسط النمو السنوي لنصيب الفرد في المملكة بدءًا من العام الحالي وحتى 2029 حوالي 10.3% مسجلا نموا من 88.469 ريالا في 2023 ليصل إلى 143.346 ريالا في 2029 ومتوسط زيادة سنوية في القيمة تصل إلى 9146 ريالا سنويا، حسب بيانات لموقع statista المتخصص بالبيانات.
وتصف البيانات التي أوردها الموقع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ثم قسمه على إجمالي عدد السكان.
وبدءًا من العام الحالي يتوقع أن يشهد نصيب الفرد في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي نموا مستمرا حتى 2029 ليصل نصيب الفرد إلى 143.346 ريالا في 2029 كأكبر قيمة تاريخية لنصيب الفرد من الناتج المحلي في المملكة.
النمو الحقيقي لنصيب الفرد
وحسب البيانات الحقيقية والمستقبلية المتوقعة فإن المسار العام للناتج المحلي الإجمالي يظهر توجها سريعا نحو النمو تماشيا مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها البلد، ففي عام 2019، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 104.973 ريالا، مسجلا بداية مرجعية لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، ولكن في عام 2020، شهد نصيب الفرد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 21% ليصل إلى 82.825 ريالا، ويعود هذا الانخفاض إلى تحديات اقتصادية عالمية، مثل آثار جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
في عام 2021، تعافى الاقتصاد السعودي بشكل سريع وارتفع نصيب الفرد بنسبة 28.9% ليصل إلى 106.769 ريالا مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، واستمر النمو في عام 2022، حيث ارتفع نصيب الفرد بنسبة 21.3% ليبلغ 129.547 ريالا، مدعومًا بزيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي.
ولكن في عام 2023، عاد نصيب الفرد ليشهد تراجعًا بنسبة 31.7%، مسجلاً 88.469 ريالا، ما يعكس تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة. النمو المتوقع لنصيب الفرد
بدءًا من عام 2024، من المتوقع أن يعود نصيب الفرد للنمو التدريجي. حيث يقدر بأن يصل في هذا العام إلى 123.632 ريالا، بزيادة نسبتها 39.7%. وفي عام 2025، يتوقع أن يستمر التحسن ليبلغ 125.159 ريالا مع زيادة قدرها 1.2%. ويتوقع أيضًا أن يحقق عام 2026 نموًا ملموسًا بنسبة 3.4% ليصل إلى 129.460 ريالا.
وبحلول عام 2027، تستمر التوقعات الإيجابية حيث سيصل نصيب الفرد إلى 133.608 ريالات بنسبة نمو 3.2%، يليها عام 2028 بزيادة 3.5% ليصل إلى 138.229 ريالا. وتشير التقديرات إلى أن عام 2029 سيشهد أعلى مستوى لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العقد، حيث سيصل إلى 143.346 ريالا، مسجلًا نموًا بنسبة 37% عن العام السابق. نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والمتوقع خلال 10 سنوات ((2019-2029)) ((بالريال)):
2019= 104.973
2020= 82.825= -%21
2021= 106.769= %28.9
2022= 129.547= %21.3
2023= 88.469= - %31.7
2024= 123.632= %39.7
2025= 125.159= %1.2
2026= 129.460= %3.4
2027= 133.608= %3.2
2028= 138.229= %3.5
2029= 143.346= %3.7
قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية:
ايرلندا= 134 ألف دولار
سويسرا= 92 ألف دولار
أمريكا= 85 ألف دولار
كندا= 61 ألف دولار
اليابان= 42 ألف دولار
السعودية = 33 ألف دولار
الصين= 13 ألف دولار
MENAFN05112024000089011017ID1108855137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.