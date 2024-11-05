5.7% زيادة بالأرباح الموزعة لأرامكو السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
زادت الأرباح الموزعة لشركة أرامكو السعودية بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث 2023 حيث ارتفعت من 110.18 مليارات ريال إلى 116.44 مليار ريال، حسب التقرير الدوري
للنتائج المالية لأرامكو السعودية للربع الثالث 2024.
وأعلنت أرامكو السعودية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، مسجلة صافي دخل
بقيمة 103.4 مليارات ريال سعودي مع تدفقات نقدية قوية من أنشطة التشغيل بلغت 132.1 مليار ريال سعودي.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 82.5 مليار ريال سعودي، أما نسبة المديونية فقد ارتفعت إلى 1.9% حتى 30 سبتمبر 2024، بعد أن كانت في مستوى -6.3% نهاية عام 2023، مما يشير إلى إدارة حذرة ومرونة مالية.
توزيعات الأرباح
كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي، إضافة إلى توزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال سعودي سيتم دفعها في الربع الرابع، لتعزيز عوائد المستثمرين.
على صعيد الإنفاق الاستثماري، سجلت الشركة نفقات رأسمالية بلغت 49.6 مليار ريال سعودي بهدف دعم نموها الإستراتيجي طويل المدى، بينما شهدت أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج تطورات ملحوظة، تعزز مرونة الإنتاج وتسهم في توسعة نشاط الغاز.
في سياق آخر، شهدت الشركة طلبًا قويًا على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين ويعزز محفظة السيولة.
وتسير الشركة بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة، حيث تم إنجاز الإغلاق المالي لثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاواط، مما يعكس التزامها بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة. النتائج المالية لأرامكو للربع الثالث 2024 ((بالمليون ريال)):
صافي الدخل=
الربع الثالث 2023= 122.188
الربع الثالث 2024= 103.365
الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة=
الربع الثالث 2023= 233.523
الربع الثالث 2024= 192.927
النفقات الرأسمالية=
الربع الثالث 2023= 41.354
الربع الثالث 2024= 49.593
التدفقات النقدية الحرة=
الربع الثالث 2023= 76.280
الربع الثالث 2024= 82.465
توزيعات الأرباح المدفوعة=
الربع الثالث 2023= 110.181
الربع الثالث 2024= 116.447
العائد على متوسط رأس المال المستثمر=
الربع الثالث 2023= 23.4%
الربع الثالث 2024= 20.8%
MENAFN05112024000089011017ID1108855135