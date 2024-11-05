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5.7% زيادة بالأرباح الموزعة لأرامكو السعودية

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت الأرباح الموزعة لشركة أرامكو السعودية بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث 2023 حيث ارتفعت من 110.18 مليارات ريال إلى 116.44 مليار ريال، حسب التقرير الدوري للنتائج المالية لأرامكو السعودية للربع الثالث 2024.
وأعلنت أرامكو السعودية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، مسجلة صافي دخل بقيمة 103.4 مليارات ريال سعودي مع تدفقات نقدية قوية من أنشطة التشغيل بلغت 132.1 مليار ريال سعودي.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 82.5 مليار ريال سعودي، أما نسبة المديونية فقد ارتفعت إلى 1.9% حتى 30 سبتمبر 2024، بعد أن كانت في مستوى -6.3% نهاية عام 2023، مما يشير إلى إدارة حذرة ومرونة مالية.
توزيعات الأرباح
كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي، إضافة إلى توزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال سعودي سيتم دفعها في الربع الرابع، لتعزيز عوائد المستثمرين.
على صعيد الإنفاق الاستثماري، سجلت الشركة نفقات رأسمالية بلغت 49.6 مليار ريال سعودي بهدف دعم نموها الإستراتيجي طويل المدى، بينما شهدت أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج تطورات ملحوظة، تعزز مرونة الإنتاج وتسهم في توسعة نشاط الغاز.
في سياق آخر، شهدت الشركة طلبًا قويًا على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين ويعزز محفظة السيولة.
وتسير الشركة بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة، حيث تم إنجاز الإغلاق المالي لثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاواط، مما يعكس التزامها بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
النتائج المالية لأرامكو للربع الثالث 2024 ((بالمليون ريال)):
صافي الدخل=
الربع الثالث 2023= 122.188
الربع الثالث 2024= 103.365
الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة=
الربع الثالث 2023= 233.523
الربع الثالث 2024= 192.927
النفقات الرأسمالية=
الربع الثالث 2023= 41.354
الربع الثالث 2024= 49.593
التدفقات النقدية الحرة=
الربع الثالث 2023= 76.280
الربع الثالث 2024= 82.465
توزيعات الأرباح المدفوعة=
الربع الثالث 2023= 110.181
الربع الثالث 2024= 116.447
العائد على متوسط رأس المال المستثمر=
الربع الثالث 2023= 23.4%
الربع الثالث 2024= 20.8%

MENAFN05112024000089011017ID1108855135

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