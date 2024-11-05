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تنظيم بلدي جديد للمغاسل

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، مغاسل الملابس بتقسيم المغسلة إلى منطقتين منطقة ملوثة ومنطقة نظيفة، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط التي اعتمدتها الوزارة، أمس، والتي تسري بعد 180 يوماً. وحددت الاشتراطات 4 أنواع من المغاسل يسري عليها القرار وتشمل مغاسل الملابس ومغاسل المفروشات، والمغاسل المركزية، ومغاسل ملابس المرضى.
نظام تهوية
وفقاً للاشتراطات فإنه يمنع العملاء من تغير ملابسهم داخل المنشأة، إلا في حال وجود غرفة مخصصة لهذا الغرض، كما يجب أن تكون منطقة استقبال وفرز الملابس الملوثة تحت ضغط جوي سالب في نظام التهوية لمنع استقبال الأمراض للمناطق المغلقة إضافة إلى تسجيل قراءة الأجهزة التي ترصد المؤشرات وتسجيلها في سجل الموجود لدى المغسلة بشكل دوري.
تدقيق لوني
تلزم الاشتراطات أن يكون استلام الغسيل الملوث في حاويات محكمة الإغلاق ومطبق عليها نظام التدقيق اللوني، كما تمنع الاشتراطات إسكان العمالة داخل المغاسل أو التدخين أو تناول الأطعمة فيها، مع تخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمالة.
‏وتسعى الوزارة من وراء هذه الاشتراطات إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات إضافة إلى مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال ورفع معايير الامتثال لمعالجة التشوه البصري.
وسبق لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طرح مشروع تنظيم مغاسل الملابس للعموم عبر منصة ((استطلاع)) في يناير مطلع العام قبل إقراره بشكله النهائي بهدف تنظيم العملية التجارية في قطاع مغاسل الملابس والمفروشات، والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض المعدية.
المغاسل المشمولة بالقرار
‏01 مغاسل الملابس
‏02 مغاسل المفروشات
‏03 المغاسل المركزية
‏04 مغاسل ملابس المرضى

MENAFN05112024000089011017ID1108855131

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