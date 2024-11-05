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HSK شرطًا لابتعاث اللغة الصينية

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت وزارة التعليم، في إجراءات التسجيل في ((فارس)) للابتعاث الخارجي لدراسة الماجستير لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل، لتدريس اللغة الصينية لغير الناطقين بها، والبرنامج، يركز في الحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية والتمكن منها تحدثًا وكتابة، بغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم المختلفة بعد الحصول على المؤهل، بحيث تدعم الوزارة التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية في جمهورية الصين الشعبية.
وحددت الوزارة الـ 25 من شهر محرم المقبل الترشيح النهائي للابتعاث وإصدار قرارات الابتعاث، وفي 9 صفر المقبل حضور ملتقى تأهيل المبتعثين، ويستمر لمدة 3 أيام، وتشترط الجامعات الصينية اجتياز اختبار المستوى الخامس في اختبار كفاءة اللغة الصينية HSK، ويمنح المرشح النهائي مدة سنة لدراسة اللغة، ولا يمكن التقدم للالتحاق في البرنامج لمن سبق حصوله على درجة الماجستير في تخصص آخر، وتتولى الوزارة توفير القبول للدراسة من الجامعات المحددة مسبقًا.
الضوابط والشروط المنظمة للترشح
01- ألا يزيد عمر المرشح 40 عامًا.
02- ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن 3 أعوام.
03- أن يكون المرشح حاصلًا على 75 كحد أدنى في اختبار قدرات الجامعيين.
04- أن يكون المرشح حاصلًا على الرخصة المهنية.
05- إجادة أساسيات اللغة الصينية أو اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
06- ألا يقل التقدير الدراسي في البكالوريوس عن جيد.
07- ألا تقل درجة التقدير في الأداء الوظيفي عن ممتاز خلال السنتين الماضيتين.
08- ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية.
09- التعهد بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام.
10- إلا يكون المرشح، حصل على قرار ابتعاث أو إيفاد سابقًا.
11- اجتياز المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها، والمقابلة النهائية في الوزارة.
12- اجتياز الدورة التأهيلية في اللغة الصينية قبل الالتحاق بالبرنامج.
13- اجتياز اختبار تقييم تجانس الثقافات.

MENAFN05112024000089011017ID1108855130

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