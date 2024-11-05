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الليث يرسم خطة الإطاحة بالخلود

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع الشباب من تحضيراته لمواجهة الخلود، غدًا، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدربه البرتغالي فيتور بيريرا لاعبيه لمران رئيسي، رسم خلاله الخطة التي سيخوض بها المواجهة، مركزًا على النواحي التكتيكية، إذ طبق عددًا من الجمل الفنية، التي نفذت خلال المناورة الرئيسية لليث، والتي تركزت على الغزو من الأطراف واستغلال المساحات.

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