الليث يرسم خطة الإطاحة بالخلود

الليث يرسم خطة الإطاحة بالخلود
التاريخ
11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رفع الشباب من تحضيراته لمواجهة الخلود، غدًا، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدربه البرتغالي فيتور بيريرا لاعبيه لمران رئيسي، رسم خلاله الخطة التي سيخوض بها المواجهة، مركزًا على النواحي التكتيكية، إذ طبق عددًا من الجمل الفنية، التي نفذت خلال المناورة الرئيسية لليث، والتي تركزت على الغزو من الأطراف واستغلال المساحات.
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