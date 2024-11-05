الأهلي يظهر قاريا ويختفي محليا

(MENAFN
- Al Watan)
سجل الأهلي رقما مثيرا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق انتصارا كبيرا على حساب الشرطة العراقي 1/5، أول من أمس، لحساب الجولة الرابعة من عمر المسابقة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في وصافة ترتيب مجموعة غرب آسيا، متأخرا عن الهلال بفارق الأهداف، مما أثار الدهشة حيال ظهور قلعة الكؤوس بشكل مميز قاريا ومختلف عن أدائه المتذبذب في المنافسات المحلية.
وواصل نجم القلعة، الجزائري رياض محرز، تألقه ومستوياته المميزة قاريا، بعد تسجيله ثنائية في شباك الشرطة.
ظهور قاري جيد
تمكن الأهلي، للمرة الأولى، من التسجيل خلال الشوط الثاني من مباراة
بالنسخة الحالية من البطولة الآسيوية، بعدما أحرز ثلاثية، حيث سبق أن سجل الأهلي 5 أهداف في الجولات الـ3 الماضية، جاءت جميعها في الشوط الأول.
ويسير الأهلي بخطى جيدة للغاية على المستوى الآسيوي، على عكس ظهوره المحلي الباهت، حيث خسر السوبر وكأس الملك، ويحتل المركز التاسع بدوري روشن.
تألق محرز
واصل نجم الراقي، الجزائري رياض محرز، تقديم مستويات مميزة مع فريقه على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل محرز الهدفين الرابع والخامس لفريقه في مرمى الشرطة العراقي خلال 4 دقائق. وعلى الرغم من أن محرز لم يقدم أفضل مستوى على صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، فإنه يقدم مردودا فنيا أفضل آسيويا. وسجل محرز هدفا في الفوز على الوصل الإماراتي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية، قبل أن يُزيد حصيلته التهديفي إلى 3 أهداف على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، في الوقت الذي لم يسجل فيه سوى هدف وحيد بالدوري السعودي. وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها محرز من تسجيل ثنائية في مباراة واحدة في مباراته الـ47 مع الراقي منذ التعاقد معه مطلع الموسم الماضي قادما من مانشستر سيتي.
-الأهلي أثار الاستغراب بمستوياته المتفاوتة
-قلعة الكؤوس ظهر شرسا في البطولة القارية
-الراقي كان متذبذب المستويات في البطولات المحلية
-القلعة يسجل للمرة الأولى 3 أهداف بالشوط الثاني قاريا
-محرز تألق قاريا ولم يقدم المأمول محليا
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