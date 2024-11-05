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الأهلي يظهر قاريا ويختفي محليا

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الأهلي رقما مثيرا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق انتصارا كبيرا على حساب الشرطة العراقي 1/5، أول من أمس، لحساب الجولة الرابعة من عمر المسابقة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في وصافة ترتيب مجموعة غرب آسيا، متأخرا عن الهلال بفارق الأهداف، مما أثار الدهشة حيال ظهور قلعة الكؤوس بشكل مميز قاريا ومختلف عن أدائه المتذبذب في المنافسات المحلية.
وواصل نجم القلعة، الجزائري رياض محرز، تألقه ومستوياته المميزة قاريا، بعد تسجيله ثنائية في شباك الشرطة.
ظهور قاري جيد
تمكن الأهلي، للمرة الأولى، من التسجيل خلال الشوط الثاني من مباراة بالنسخة الحالية من البطولة الآسيوية، بعدما أحرز ثلاثية، حيث سبق أن سجل الأهلي 5 أهداف في الجولات الـ3 الماضية، جاءت جميعها في الشوط الأول.
ويسير الأهلي بخطى جيدة للغاية على المستوى الآسيوي، على عكس ظهوره المحلي الباهت، حيث خسر السوبر وكأس الملك، ويحتل المركز التاسع بدوري روشن.
تألق محرز
واصل نجم الراقي، الجزائري رياض محرز، تقديم مستويات مميزة مع فريقه على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل محرز الهدفين الرابع والخامس لفريقه في مرمى الشرطة العراقي خلال 4 دقائق. وعلى الرغم من أن محرز لم يقدم أفضل مستوى على صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، فإنه يقدم مردودا فنيا أفضل آسيويا. وسجل محرز هدفا في الفوز على الوصل الإماراتي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية، قبل أن يُزيد حصيلته التهديفي إلى 3 أهداف على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، في الوقت الذي لم يسجل فيه سوى هدف وحيد بالدوري السعودي. وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها محرز من تسجيل ثنائية في مباراة واحدة في مباراته الـ47 مع الراقي منذ التعاقد معه مطلع الموسم الماضي قادما من مانشستر سيتي.
-الأهلي أثار الاستغراب بمستوياته المتفاوتة
-قلعة الكؤوس ظهر شرسا في البطولة القارية
-الراقي كان متذبذب المستويات في البطولات المحلية
-القلعة يسجل للمرة الأولى 3 أهداف بالشوط الثاني قاريا
-محرز تألق قاريا ولم يقدم المأمول محليا

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