الذئاب للتمسك بالصدارة

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح التعاون إلى التمسك بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، وتكرار انتصاره في الجولة الماضية، عندما يحل ضيفا على ألتين أسير التركماني، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية. وسيكون الذئاب مطالبين بالانتصار، للبقاء في قمة المجموعة الصعبة التي يتساوى 3 أندية في ذات الرصيد النقطي، فإضافة إلى التعاون المتصدر بفارق الأهداف، يملك الخالدية البحريني والقوة الجوية العراقي اللذان يلتقيان أيضا اليوم ذات الرصيد.
التمسك بالقمة
يتطلع التعاون إلى مواصلة الانتصارات القارية، والتمسك بصدارة المجموعة الثانية عندما يحل ضيفا على ألتين أسير التركماني، على ملعب عشق آباد، الذي لم يقدم ما يشفع له خلال مرحلة الذهاب، لكنه يبحث عن إثبات أنه قادر على التحكم في مصير المتأهلين إلى ثمن النهائي من المجموعة الصعبة.
مواصلة الانتصارات
يأمل السكري أن يعود بانتصار ثالث، يجعله يتمسك بالقمة، ويريد الذئاب الذي يملك 6 نقاط في المركز الأول متقدما على الخالدية البحريني، والقوة الجوية العراقي بفارق الأهداف إثبات أنه قادر على خطف لقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى.
ويتسلح التعاون بخبرة جيدة في البطولات القارية، بعد أن شارك 3 مرات في دوري أبطال آسيا في نسخ 2017 و2020 و2022.
وكانت بداية الذئاب في البطولة جيدة نوعا ما، بعدما حصد أول 3 نقاط من انتصاره خارج قواعده على الخالدية البحريني 2/3 في الجولة الأولى، إلا أنه خسر أمام القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية، وفي الجولة السابقة استعاد نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه اليوم ألتين أسير 2 /1.
معركة قوية
في مواجهة أخرى بالمجموعة نفسها، يتواجه في موقعة صعبة للغاية على إستاد البحرين الدولي، فريقا الخالدية البحريني والقوة الجوية العراقي. ويملك كل منهما في رصيده 6 نقاط، لكن فارق الأهداف صعد بالخالدية إلى الوصافة، ورمى بالقوة الجوية في المركز الثالث، خصوصا بعد تغلب الفريق البحريني على نظيره العراقي في الجولة الماضية 2/ 1، وكان الخالدية قد خسر في جولة الافتتاح أمام التعاون على أرضه وبين جماهيره 2/ 3، قبل أن ينتفض ويكسب ألتين أسير التركماني 1/ صفر في الجولة الثانية، خارج ملعبه، ثم تغلب على مضيفه القوة الجوية 2/ 1 في الجولة السابقة، ويريد خطف الصدارة في حال تعثر التعاون، أو التمسك بالوصافة على أقل تقدير، وإزاحة أحد منافسيه الأقوياء عن طريقة. بدوره يملك القوة الجوية 6 نقاط في المركز الثالث بعد انتصاره على ألتين أسير التركماني والتعاون السعودي في الجولتين الأولى والثانية بذات النتيجة 2/ 1، وخسارته أمام مضيفه اليوم بذات النتيجة 1/ 2، ويسعى إلى رد الدين لمضيفه واستعادة الوصافة على أقل تقدير إن لم يتمكن من استعادة الصدارة في حال تعثر
إثبات الوجود
يستهدف ألتين أسير التركماني تحقيق الانتصار الأول وحصد نقاطه الأولى في المجموعة بعد 3 خسائر متتالية، أمام القوة الجوية العراقي 1/ 2، ثم أمام الخالدية البحريني صفر/ 1، ثم التعاون 1/ 2 أيضا، جعلته يحل في المركز الأخير بلا نقاط، وإثبات أنه قادر على التحكم في مصير المتأهلين عن المجموعة، والمحافظة على بصيص الأمل في المنافسة.
مواجهات قوية
يشهد، اليوم، أيضا إقامة 5 مباريات أخرى في المجموعات الأخرى، بعدما انطلقت الجولة أمس بمواجهتين في المجموعة الثالثة، إذ يلتقي في المجموعة الأولى تركتور سازي تبريز المتصدر بـ6 نقاط، ورافشان الطاجيكي الأخير بنقطة واحدة، على إستاد ثاني بن جاسم. وفي المجموعة الرابعة، يتواجه على إستاد نادي الكويت، الكويت الكويتي الأخير بنقطة واحدة، وشباب الأهلي الإماراتي، متصدر المجموعة بـ6 نقاط، ويتقابل على الإستاد المركزي ناساف الأوزبكي الثالث بـ4 نقاط، والحسين إربد الأردني، الثاني بـ6 نقاط، وفي السابعة يتواجه على إستاد تيين ترونغ، نام دين الفيتنامي الثاني بـ5 نقاط، وتامبينس روفرز السنغافوري الثالث بـ4 نقاط، ويتقابل على إستاد ثاماسات، بانكوك يونايتد التايلاندي متصدر المجموعة بـ7 نقاط ولي مان الهونغ كونغي الأخير بلا نقاط.
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