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الذئاب للتمسك بالصدارة

11/5/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح التعاون إلى التمسك بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، وتكرار انتصاره في الجولة الماضية، عندما يحل ضيفا على ألتين أسير التركماني، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية. وسيكون الذئاب مطالبين بالانتصار، للبقاء في قمة المجموعة الصعبة التي يتساوى 3 أندية في ذات الرصيد النقطي، فإضافة إلى التعاون المتصدر بفارق الأهداف، يملك الخالدية البحريني والقوة الجوية العراقي اللذان يلتقيان أيضا اليوم ذات الرصيد.
التمسك بالقمة
يتطلع التعاون إلى مواصلة الانتصارات القارية، والتمسك بصدارة المجموعة الثانية عندما يحل ضيفا على ألتين أسير التركماني، على ملعب عشق آباد، الذي لم يقدم ما يشفع له خلال مرحلة الذهاب، لكنه يبحث عن إثبات أنه قادر على التحكم في مصير المتأهلين إلى ثمن النهائي من المجموعة الصعبة.
مواصلة الانتصارات
يأمل السكري أن يعود بانتصار ثالث، يجعله يتمسك بالقمة، ويريد الذئاب الذي يملك 6 نقاط في المركز الأول متقدما على الخالدية البحريني، والقوة الجوية العراقي بفارق الأهداف إثبات أنه قادر على خطف لقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى.
ويتسلح التعاون بخبرة جيدة في البطولات القارية، بعد أن شارك 3 مرات في دوري أبطال آسيا في نسخ 2017 و2020 و2022.
وكانت بداية الذئاب في البطولة جيدة نوعا ما، بعدما حصد أول 3 نقاط من انتصاره خارج قواعده على الخالدية البحريني 2/3 في الجولة الأولى، إلا أنه خسر أمام القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية، وفي الجولة السابقة استعاد نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه اليوم ألتين أسير 2 /1.
معركة قوية
في مواجهة أخرى بالمجموعة نفسها، يتواجه في موقعة صعبة للغاية على إستاد البحرين الدولي، فريقا الخالدية البحريني والقوة الجوية العراقي. ويملك كل منهما في رصيده 6 نقاط، لكن فارق الأهداف صعد بالخالدية إلى الوصافة، ورمى بالقوة الجوية في المركز الثالث، خصوصا بعد تغلب الفريق البحريني على نظيره العراقي في الجولة الماضية 2/ 1، وكان الخالدية قد خسر في جولة الافتتاح أمام التعاون على أرضه وبين جماهيره 2/ 3، قبل أن ينتفض ويكسب ألتين أسير التركماني 1/ صفر في الجولة الثانية، خارج ملعبه، ثم تغلب على مضيفه القوة الجوية 2/ 1 في الجولة السابقة، ويريد خطف الصدارة في حال تعثر التعاون، أو التمسك بالوصافة على أقل تقدير، وإزاحة أحد منافسيه الأقوياء عن طريقة. بدوره يملك القوة الجوية 6 نقاط في المركز الثالث بعد انتصاره على ألتين أسير التركماني والتعاون السعودي في الجولتين الأولى والثانية بذات النتيجة 2/ 1، وخسارته أمام مضيفه اليوم بذات النتيجة 1/ 2، ويسعى إلى رد الدين لمضيفه واستعادة الوصافة على أقل تقدير إن لم يتمكن من استعادة الصدارة في حال تعثر

إثبات الوجود
يستهدف ألتين أسير التركماني تحقيق الانتصار الأول وحصد نقاطه الأولى في المجموعة بعد 3 خسائر متتالية، أمام القوة الجوية العراقي 1/ 2، ثم أمام الخالدية البحريني صفر/ 1، ثم التعاون 1/ 2 أيضا، جعلته يحل في المركز الأخير بلا نقاط، وإثبات أنه قادر على التحكم في مصير المتأهلين عن المجموعة، والمحافظة على بصيص الأمل في المنافسة.
مواجهات قوية
يشهد، اليوم، أيضا إقامة 5 مباريات أخرى في المجموعات الأخرى، بعدما انطلقت الجولة أمس بمواجهتين في المجموعة الثالثة، إذ يلتقي في المجموعة الأولى تركتور سازي تبريز المتصدر بـ6 نقاط، ورافشان الطاجيكي الأخير بنقطة واحدة، على إستاد ثاني بن جاسم. وفي المجموعة الرابعة، يتواجه على إستاد نادي الكويت، الكويت الكويتي الأخير بنقطة واحدة، وشباب الأهلي الإماراتي، متصدر المجموعة بـ6 نقاط، ويتقابل على الإستاد المركزي ناساف الأوزبكي الثالث بـ4 نقاط، والحسين إربد الأردني، الثاني بـ6 نقاط، وفي السابعة يتواجه على إستاد تيين ترونغ، نام دين الفيتنامي الثاني بـ5 نقاط، وتامبينس روفرز السنغافوري الثالث بـ4 نقاط، ويتقابل على إستاد ثاماسات، بانكوك يونايتد التايلاندي متصدر المجموعة بـ7 نقاط ولي مان الهونغ كونغي الأخير بلا نقاط.

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