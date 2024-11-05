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غيابات نيمار مع الزعيم مستمرة

11/5/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض لاعب الهلال، البرازيلي نيمار، لإصابة جديدة، سترفع عدد أيام غيابه عن الزعيم منذ التعاقد معه إلى نحو 400 يوم. وأصيب نيمار خلال مشاركته أمام الاستقلال الإيراني، أول من أمس، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
غياب طويل
بينت مصادر إلى أن اصابة النجم البرازيلي العائد من إصابة في الرباط الصليبي، عبارة عن إصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب أسبوعين على الأقل.
وحضر نيمار إلى الزعيم في الـ16 من أغسطس 2023 حاملًا إصابة قديمة من تجربته مع باريس سان جيرمان، وبسببها ظل غائبًا حتى الـ3 من سبتمبر 2023، بواقع 18 يومًا.
وعقب نحو شهرين من التحاقه بالزعيم، داهمته إصابة مروعة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام نظيره الأوروجوياني في الـ18 من أكتوبر 2023، وغاب عن الملاعب 366 يومًا، بحسب بيانات موقع ((ترانسفير ماركت)).
صديق الإصابات
في حال أثبتت الفحوص التي سيخضع لها اللاعب البرازيلي إصابته في العضلة، فإن مجموع غيابات نيمار عن الهلال بسبب إصاباته سيصل إلى 398 يوما من أصل 460. وستبلغ نسبة أيام الغياب نحو 87% من فترة تواجده مع حامل لقب دوري روشن السعودي. في المقابل، تقدر الفترات التي افتقده فيها سان جيرمان للإصابة بـ729 يومًا، على مدى 6 أعوام، أما برشلونة الإسباني، فحرمته الإصابات من النجم البرازيلي 147 يومًا في غضون 4 أعوام حسب ما ذكره موقع ((ترانسفير ماركت)).
يذكر أن الهلال يتربع على قمة جدول ترتيب مجموعة غرب آسيا برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على أقرب ملاحقيه الأهلي السعودي، المتساوي معه في نفس الرصيد النقطي.
-384 يومًا غابها نيمار عن الهلال.
-إصابة اللاعب الجديدة تبعده لمدة 14 يومًا.
-الغياب الجديد سيرفع عدد غيابات البرازيلي إلى 398 يومًا.
-729 يومًا غابها النجم البرازيلي عن سان جيرمان في 6 أعوام.
-147 يومًا غابها اللاعب عن برشلونة في 4 مواسم.

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