غيابات نيمار مع الزعيم مستمرة

(MENAFN
- Al Watan)
تعرض لاعب
الهلال، البرازيلي نيمار، لإصابة جديدة، سترفع عدد أيام غيابه عن الزعيم منذ التعاقد معه إلى نحو 400 يوم. وأصيب نيمار خلال مشاركته أمام الاستقلال الإيراني، أول من أمس، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
غياب طويل
بينت مصادر إلى أن اصابة النجم البرازيلي العائد من إصابة في الرباط الصليبي، عبارة عن إصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب أسبوعين على الأقل.
وحضر نيمار إلى الزعيم في الـ16 من أغسطس 2023 حاملًا إصابة قديمة من تجربته مع باريس سان جيرمان، وبسببها ظل غائبًا حتى الـ3 من سبتمبر 2023، بواقع 18 يومًا.
وعقب نحو شهرين من التحاقه بالزعيم، داهمته إصابة مروعة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام نظيره الأوروجوياني في الـ18 من أكتوبر 2023، وغاب عن الملاعب 366 يومًا، بحسب بيانات موقع ((ترانسفير ماركت)).
صديق الإصابات
في حال أثبتت الفحوص التي سيخضع لها اللاعب البرازيلي إصابته في العضلة، فإن مجموع غيابات نيمار عن الهلال بسبب إصاباته سيصل إلى 398 يوما من أصل 460. وستبلغ نسبة أيام الغياب نحو 87% من فترة تواجده مع حامل لقب دوري روشن السعودي. في المقابل، تقدر الفترات التي افتقده فيها سان جيرمان للإصابة بـ729 يومًا، على مدى 6 أعوام، أما برشلونة الإسباني، فحرمته الإصابات من النجم البرازيلي 147 يومًا في غضون 4 أعوام حسب ما ذكره موقع ((ترانسفير ماركت)).
يذكر أن الهلال يتربع على قمة جدول ترتيب مجموعة غرب آسيا برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على أقرب ملاحقيه الأهلي السعودي، المتساوي معه في نفس الرصيد النقطي.
-384 يومًا غابها نيمار عن الهلال.
-إصابة اللاعب الجديدة تبعده لمدة 14 يومًا.
-الغياب الجديد سيرفع عدد غيابات البرازيلي إلى 398 يومًا.
-729 يومًا غابها النجم البرازيلي عن سان جيرمان في 6 أعوام.
-147 يومًا غابها اللاعب عن برشلونة في 4 مواسم.
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