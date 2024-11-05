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أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء

11/5/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق أول قمر صناعي خشبي في العالم، صنعه باحثون يابانيون، إلى الفضاء أمس، في اختبار مبكر لاستخدام الأخشاب في استكشاف القمر والمريخ.
وسيجرى نقل القمر ((ليجنوسات))، الذي طوره الباحثون بجامعة كيوتو وشركة بناء المنازل ((سوميتومو فوريستري))، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ تابع لشركة ((سبيس إكس))، ثم سيُطلق لاحقا في مدار على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق الأرض. ((ليجنوسات))، الذي اشتق اسمه من كلمة لاتينية تعني ((الخشب))، وهو في حجم كف اليد، ستكون مهمته هي إظهار الإمكانات الكونية للمواد المتجددة في الوقت الذي يستكشف فيه البشر إمكانية العيش في الفضاء. وخلال خطة، مدتها 50 عاما، لزراعة الأشجار وبناء منازل خشبية على القمر والمريخ، قرر الفريق الذي يترأسه رائد الفضاء دوي تطوير قمر صناعي خشبي معتمد من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لإثبات أن الخشب مادة صالحة للاستخدام في الفضاء.
وقال كوجي موراتا، أستاذ علوم الغابات بجامعة كيوتو: ((الخشب أكثر استمرارية في الفضاء منه على الأرض، لأنه لا يوجد ماء أو أكسجين يؤديان إلى تعفنه أو اشتعاله)).

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