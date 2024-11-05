X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي
إكس، تحديثًا يسمح للأشخاص الذين قمت بحظرهم برؤية منشوراتك وقوائم متابعيك.
ووفقًا للشركة، إذا تم تعيين منشوراتك على عامة، فيمكن للحسابات التي قمت بحظرها رؤية منشوراتك، إلا أنهم لا يمكنهم التفاعل ((مثل الرد، أو إعادة النشر، وما إلى ذلك))، مع منشوراتك، وفقًا لمنصة إكس.
الحظر هو ميزة تساعدك على التحكم في كيفية تفاعلك مع الحسابات الأخرى على إكس، وتساعد كذلك الأشخاص على تقييد حسابات معينة من متابعتها وإرسال الرسائل المباشرة إليها والتفاعل معها، وفقًا لـ(ndtv).
وكان ملياردير التكنولوجيا، إيلون ماسك، قد أكد في وقت سابق أن منع الأشخاص من رؤية منشوراتك العامة ((لا معنى له)). وتقوم إكس الآن بطرح تحديثها المثير للجدل لميزة الحظر، ما يسمح للأشخاص بمشاهدة منشوراتك العامة حتى لو قمت بحظرهم.
وقالت إكس ((لا يمكن للحسابات التي قمت بحظرها متابعتك، ولا يمكنك كذلك متابعة حساب قمت بحظره، سيؤدي حظر الحساب الذي تتابعه حاليًا إلى إلغاء متابعتك له (وإلغاء متابعته لك)، إذا قررت إلغاء حظر حساب ما، فسيتعين عليك متابعته مرة أخرى)).
في هذه الأثناء، قامت مهندسة البرمجيات، تريسي تشو، بإنشاء تطبيق يسمح للمستخدمين بأتمتة عملية الحظر، قائلة إنه على الرغم من أن المستخدمين يمكنهم تجاوز الحظر من خلال إنشاء حسابات أخرى، إلا أن التواصل مهم.
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