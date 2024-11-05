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X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك

11/5/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تحديثًا يسمح للأشخاص الذين قمت بحظرهم برؤية منشوراتك وقوائم متابعيك.
ووفقًا للشركة، إذا تم تعيين منشوراتك على عامة، فيمكن للحسابات التي قمت بحظرها رؤية منشوراتك، إلا أنهم لا يمكنهم التفاعل ((مثل الرد، أو إعادة النشر، وما إلى ذلك))، مع منشوراتك، وفقًا لمنصة إكس.
الحظر هو ميزة تساعدك على التحكم في كيفية تفاعلك مع الحسابات الأخرى على إكس، وتساعد كذلك الأشخاص على تقييد حسابات معينة من متابعتها وإرسال الرسائل المباشرة إليها والتفاعل معها، وفقًا لـ(ndtv).
وكان ملياردير التكنولوجيا، إيلون ماسك، قد أكد في وقت سابق أن منع الأشخاص من رؤية منشوراتك العامة ((لا معنى له)). وتقوم إكس الآن بطرح تحديثها المثير للجدل لميزة الحظر، ما يسمح للأشخاص بمشاهدة منشوراتك العامة حتى لو قمت بحظرهم.
وقالت إكس ((لا يمكن للحسابات التي قمت بحظرها متابعتك، ولا يمكنك كذلك متابعة حساب قمت بحظره، سيؤدي حظر الحساب الذي تتابعه حاليًا إلى إلغاء متابعتك له (وإلغاء متابعته لك)، إذا قررت إلغاء حظر حساب ما، فسيتعين عليك متابعته مرة أخرى)).
في هذه الأثناء، قامت مهندسة البرمجيات، تريسي تشو، بإنشاء تطبيق يسمح للمستخدمين بأتمتة عملية الحظر، قائلة إنه على الرغم من أن المستخدمين يمكنهم تجاوز الحظر من خلال إنشاء حسابات أخرى، إلا أن التواصل مهم.

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