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إلزام Tiktok بحماية القاصرين

11/5/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نبّهت البرازيل منصة ((تيك توك)) الصينية إلى وجوب اتخاذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للقاصرين، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم هذه الشروط.
وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات، في بيان، أنها رصدت ((مؤشرات على انتهاكات المنصة المعايير البرازيلية في شأن استخدام القاصرين الإنترنت)).
كذلك أفادت هذه الهيئة التابعة لوزارة العدل بوجود ((مؤشرات على مخالفات في آليات التحقق من عمر المستخدمين)).
ويتمثل الإجراء الرئيس الذي طلبت الهيئة الوطنية لحماية البيانات من ((تيك توك)) اتخاذه، في غضون 10 أيام عمل، في إلغاء خاصيّة تتيح النفاذ إلى محتوى المنصة من دون الحاجة إلى فتح حساب أولا.
كذلك ينبغي على ((تيك توك))، التابعة لشركة ((بايت دانس)) الصينية، أن تقدّم إلى الهيئة البرازيلية في غضون 20 يوم عمل خطة لتحسين آليات التحقق من أعمار مستخدمي المنصة.
وأوضحت الهيئة البرازيلية أن ((لا صفة عقوبات)) بعد لهذه المتطلبات، لكنّها حذّرت من أن عدم الوفاء بها ((سيُعَد ظرفا مُشَدِّدا)) في إجراءات قد تُفضي إلى فرض عقوبات.

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