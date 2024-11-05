إلزام Tiktok بحماية القاصرين

(MENAFN
- Al Watan)
نبّهت البرازيل منصة ((تيك توك)) الصينية إلى وجوب اتخاذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للقاصرين، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم هذه الشروط.
وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات، في بيان، أنها رصدت ((مؤشرات على انتهاكات المنصة المعايير البرازيلية في شأن استخدام القاصرين الإنترنت)).
كذلك أفادت هذه الهيئة التابعة لوزارة العدل بوجود ((مؤشرات على مخالفات في آليات التحقق من عمر المستخدمين)).
ويتمثل الإجراء الرئيس الذي طلبت الهيئة الوطنية لحماية البيانات من ((تيك توك)) اتخاذه، في غضون 10 أيام عمل، في إلغاء خاصيّة تتيح النفاذ إلى محتوى المنصة من دون الحاجة إلى فتح حساب أولا.
كذلك ينبغي على ((تيك توك))، التابعة لشركة ((بايت دانس)) الصينية، أن تقدّم إلى الهيئة البرازيلية في غضون 20 يوم عمل خطة لتحسين آليات التحقق من أعمار مستخدمي المنصة.
وأوضحت الهيئة البرازيلية أن ((لا صفة عقوبات)) بعد لهذه المتطلبات، لكنّها حذّرت من أن عدم الوفاء بها ((سيُعَد ظرفا مُشَدِّدا)) في إجراءات قد تُفضي إلى فرض عقوبات.
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