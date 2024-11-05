وزير الخارجية: شبكة الأمل منصة عالمية رائدة لتمكين الشباب كشركاء في ترسيخ التضامن والسلام والازدهار العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬باحتضان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأكبر‭ ‬تجمع‭ ‬دولي‭ ‬للوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وتوطيد‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬عالمية‭ ‬لبث‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب‭ ‬والأجيال‭ ‬المقبلة،‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم،‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والإبداعية‭ ‬والفكرية‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والسياسات‭ ‬والخطط‭ ‬التنموية‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غد‭ ‬مشرق‭ ‬وعالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬وتضامنًا‭ ‬وازدهارًا‭. ‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬الشباب‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬باعتبارها‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬كشركاء‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التضامن‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬العالمي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للشباب‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والإنجاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬التنافسية،‭ ‬والعدالة،‭ ‬والانفتاح،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تقديم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬‏التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬ونبذ‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح،‭ ‬اتساقًا‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬عالمية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية،‭ ‬ودعوة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬تدعم‭ ‬التنمية‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬برامجه‭ ‬العلمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬لتثقيف‭ ‬الشباب‭ ‬وغرس‭ ‬قيم‭ ‬المحبة‭ ‬والوئام‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬أكاديمية‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭.‬

وعبر‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمنسوبي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الوطنية‭ ‬المبدعة‭ ‬وتعاونهم‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬السفارات‭ ‬والوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬كمنصة‭ ‬عالمية‭ ‬داعمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬و«ميثاق‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬وإعلان‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتعليم‭ ‬والصحة‭ ‬البدنية‭ ‬والنفسية،‭ ‬والرياضة،‭ ‬والاستخدام‭ ‬المسؤول‭ ‬والأخلاقي‭ ‬للعلم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والابتكار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرفاه‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬مبادرة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬وتنموية‭ ‬عالمية‭ ‬تجدد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للوطن،‭ ‬وأمل‭ ‬المستقبل‭ ‬المشرق،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬الشراكة‭ ‬والتضامن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬وتكريس‭ ‬الثقة‭ ‬بقدراتهم‭ ‬ومواهبهم،‭ ‬وتلبية‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وآمالهم،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والإبداع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬إنسانية‭ ‬سلمية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬ومستدامة‭.‬

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