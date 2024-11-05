جهاز الخدمة المدنية يدشن دليل الموظف الحكومي لتعزيز الوعي بتشريعات وإجراءات الموارد البشرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دشن الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، دليل الموظف الحكومي، الذي يوفر مجموعة شاملة من المعلومات التـي تعزز المعرفة والوعي بتشريعات وإجراءات الموارد البشرية، وذلك في ظل الرؤية الاستراتيجية التـي يقوم بها الجهاز من خلال دعم المعرفة والإبداع، وخلق موظف حكومي كفؤ وبيئة حكومية حاضنة للمعرفة.
ويأتي تدشين هذا الدليل من منطلق حرص جهاز الخدمة المدنية على ضرورة إلمام الموظف بحقوقه وواجباته الوظيفية، والسعي لنشر الثقافة المهنية وغرس مبدأ الشفافية المتبادلة ما بين الموارد البشرية والموظفين، لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الرضا والاستقرار الوظيفي.
وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن عبدالله الشوملي مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بجهاز الخدمة المدنية، إن هذا الدليل يعد مرجعًا أساسيًا لجميع موظفي القطاع الحكومي، ومن شأنه أن يعزز المعرفة والوعي بتشريعات وإجراءات الموارد البشرية.
وأكد أن الدليل يأتي من منطلق حرص وسعي جهاز الخدمة المدنية لتوفير الدعم المستمر وتعزيز كفاءة وفعالية موظفي الخدمة المدنية والأداء الحكومي بشكل عام، ولإيمان الجهاز بأهمية تهيئة وتثقيف الموظفين في الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه يمكن للموظفين الاطلاع على هذا الدليل من خلال الموقع الرسمي للجهاز وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بالجهاز، أن الدليل يتألف من ستة محاور أساسية وجوهرية خاصة بالأحكام والضوابط السارية في الخدمة المدنية، حيث تهدف هذه المحاور إلى تثقيف الموظف على ما له من حقوق، وما عليه من واجبات والتزامات تحكم علاقته الوظيفية بالجهة الحكومية التابع لها وفقًا لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، حيث تم إعداد وتصميم هذا الدليل وفق أفضل الممارسات والأساليب المعمول بها في مجال تهيئة وتأسيس الموظفين بالقطاع الحكومي، بحيث يعمل كأداة مرجعية تتماشى مع الاحتياجات المعرفية في القطاع الحكومي، وبما يدعم أهداف وتوجهات الجهات الحكومية في الخدمة المدنية.
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