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جهاز الخدمة المدنية يدشن دليل الموظف الحكومي لتعزيز الوعي بتشريعات وإجراءات الموارد البشرية

11/5/2024 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشن‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬دليل‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التـي‭ ‬تعزز‭ ‬المعرفة‭ ‬والوعي‭ ‬بتشريعات‭ ‬وإجراءات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التـي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المعرفة‭ ‬والإبداع،‭ ‬وخلق‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬كفؤ‭ ‬وبيئة‭ ‬حكومية‭ ‬حاضنة‭ ‬للمعرفة‭.‬

ويأتي‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬الدليل‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إلمام‭ ‬الموظف‭ ‬بحقوقه‭ ‬وواجباته‭ ‬الوظيفية،‭ ‬والسعي‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المهنية‭ ‬وغرس‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬المتبادلة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والموظفين،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬الرضا‭ ‬والاستقرار‭ ‬الوظيفي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالله‭ ‬الشوملي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬وشؤون‭ ‬اللوائح‭ ‬بجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الدليل‭ ‬يعد‭ ‬مرجعًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لجميع‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬المعرفة‭ ‬والوعي‭ ‬بتشريعات‭ ‬وإجراءات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬وسعي‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬موظفي‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ولإيمان‭ ‬الجهاز‭ ‬بأهمية‭ ‬تهيئة‭ ‬وتثقيف‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للموظفين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدليل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للجهاز‭ ‬وصفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬وشؤون‭ ‬اللوائح‭ ‬بالجهاز،‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬وجوهرية‭ ‬خاصة‭ ‬بالأحكام‭ ‬والضوابط‭ ‬السارية‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المحاور‭ ‬إلى‭ ‬تثقيف‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬حقوق،‭ ‬وما‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬والتزامات‭ ‬تحكم‭ ‬علاقته‭ ‬الوظيفية‭ ‬بالجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التابع‭ ‬لها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬وأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬وتصميم‭ ‬هذا‭ ‬الدليل‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والأساليب‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تهيئة‭ ‬وتأسيس‭ ‬الموظفين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬بحيث‭ ‬يعمل‭ ‬كأداة‭ ‬مرجعية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المعرفية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬وتوجهات‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

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